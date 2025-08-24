Ucranianos en Zaragoza claman por el fin de la guerra en su Día de la Independencia: "¡Queremos paz!"

“Queremos paz” es el grito que más se ha repetido en la voz de decenas de ucranianos y simpatizantes que han marchado por el centro de Zaragoza para pedir el fin de la Guerra de Ucrania que lleva más de tres años activa.

No han salido un día cualquiera ya que este 24 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ucrania, lo que también coincide con una semana que está resultando clave para la Guerra con las cumbres celebradas con varios líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. La más reciente ha sido la Cumbre de Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homónimo ruso, Vladimir Putin.

A pesar de poder significar un avance, algunos de los ucranianos que huyeron de su país mantienen su "desconfianza”: “Hasta que no lo veamos no nos lo creeremos”, señala Ivanka, quien huyó con su familia dos meses después de que estallara la guerra. Esta mujer de 39 años mantiene cierta “esperanza” de que sus hijos puedan volver a ver su tierra, aunque reitera que no volverá hasta que no haya paz.

Muchos de ellos han decidido honrar su día nacional vistiendo ropajes tradicionales de su país, sobre todo, blusas con el estampado de su folclore. Otros se han decidido por los colores de su país: “Al final es una manera de representarnos”, afirmaba Ivanka.

Algunos pudieron huir al completo de la guerra, pero hay quien mantiene a parte de su familia en el territorio asolado por la guerra. Giada es un ejemplo de ello, quien huyó en 2022 y aún no ha podido volver ni ver a su marido, quien combate en la guerra: “Vives con el miedo de no volver a verlo, pero ahora no podemos volver porque no es seguro para el niño”.

Así han comenzado la marcha desde plaza Aragón, donde han bajado en dirección a la plaza del Pilar ondeando una gran bandera ucraniana en la que se han reunido el resto de manifestantes que se han congregado. Durante el trayecto se han podido oír cánticos ucranianos en recuerdo a sus familiares, como también gritos de "Putin asesino" o "Putin basta ya".