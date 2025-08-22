Vox mete prisa a Chueca para la apertura de la comisaría del Gancho: "Debería estar ya en funcionamiento"

Imagen de archivo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a otras figuras políticas durante la visita a la nueva comisaría de la ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Vox se mantiene persistente para la apertura próxima de la comisaría de la calle Ramón Pignatelli, en el barrio del Gancho de Zaragoza. La alcaldesa, Natalia Chueca, expresó antes de irse de vacaciones que se pondría en funcionamiento antes de las mismas. Sin embargo, desde el grupo parlamentario liderado por Julio Calvo en el consistorio sostienen que "debería" estar ya abierta.

"Debería estar ya en funcionamiento la comisaría, que fue una de las condiciones que puso Vox para la aprobación de los actuales Presupuestos", ha recordado su portavoz. Así, ha lanzado un recordatorio ya que según mantienen "se siguen produciendo atracos y robos": "Los últimos a una pareja de ancianos de ochenta años en la calle de Basilio Boggiero esquina con la calle de Mariano Cerezo", ha denunciado.

Del mismo modo, ha recordado las declaraciones de la regidora en las que manifestó que entraría en funcionamiento antes de vacaciones. En esta línea, ha recalcado su indignación ya que la comisaría "ya está finalizada": "Siguen perpetrándose robos y delitos en esa zona, que se podrían haber evitado con más presencia policial”, ha reivindicado.

A su vez, también ha aprovechado para mandar un mensaje a Chueca tras la presentación del nuevo cabezudo del barrio de San José realizada este jueves: "Son dos realidades muy distintas y la alcaldesa parece instalada, o parece conocer, solo una de ellas e ignorar la otra.

Por ello, ha concluido: "Pienso que es mucho más importante la apertura de la comisaría en la calle Pignatelli que la presentación de un cabezudo en Zaragoza".