El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado más de 17.000 tratamientos de control de plagas en 2025

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo 17.329 tratamientos de control de plagas desde que comenzó el año, de los cuales 15.117 han sido para la desratización y se han capturado 3.000 palomas. Para estas actuaciones, el consistorio cuenta con un presupuesto de 420.000 euros del que ya se ha ejecutado un 45%.

Desde el área municipal subrayan que la cuantía destinada a este servicio ha experimentado un notable incremento en los últimos años. En 2019, el presupuesto destinado para estas actuaciones fue de 165.000 euros, por lo que "se ha multiplicado casi por tres".

La actividad también ha ido en aumento. Entre 2018 y 2019 se realizaron en torno a 6.500 tratamientos, mientras que a partir de 2021 la cifra se disparó. En 2022 y 2023 se superaron los 30.000 tratamientos anuales, el 90% de carácter preventivo.

En este contexto, en 2022 se puso en marcha un Plan Preventivo de Control de Plagas en toda la ciudad, que actúa de forma anticipada a que aparezcan las molestias a los ciudadanos y, además, "permite diagnosticar y conocer las zonas de mayor riesgo, donde se refuerzan los tratamientos", subrayan.

El Servicio de Salud Pública del consistorio señala que el verano "suele ser una mala época, ya que con el calor se aumenta la posibilidad de plagas". Sin embargo, indica que, "a pesar de las altas temperaturas de este verano, no han registrado un aumento en el número de quejas este año".

Desde el consistorio hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para reforzar la eficacia del plan. Recuerda que la acumulación de bolsas de basura fuera de los contenedores, así como el abandono de solares o edificios sin mantenimiento, favorecen la presencia de ratas. Del mismo modo, insisten en la prohibición de alimentar animales en la vía pública.

“Si las ratas encuentran comida y refugio en la superficie, nuestras actuaciones pierden efectividad”, advierten desde el consistorio.