El calor extremo vuelve a atacar a los buses de Zaragoza: más de 40 vehículos sufrieron averías este lunes

La ola de calor ha vuelto a dejar a los autobuses urbanos de Zaragoza a medio gas. Así lo han denunciado desde el sindicato Sattra mediante un comunicado en sus redes, donde señalaban que durante este 11 de agosto -con temperaturas extremas atacando en la capital- "más de 40 buses se quedaron parados en cocheras".

Una cifra similar a la del pasado 11 de junio cuando se estropearon 50 autobuses, también durante una ola de calor. Unas averías en la flota que, sumadas a los horarios y recortes propios de esta época estival, hacen que coger un bus en Zaragoza con este calor "sea una tarea imposible".

Por ello, desde el segundo sindicato mayoritario del comité han denunciado la situación dejando claro que "el conductor no es el culpable de nada", a lo que añaden que los responsables son "el Ayuntamiento y la empresa Avanza (que gestiona el servicio en la ciudad)".

Un 20% de la flota menos

Desde el sindicato CUT también han hecho público un comunicado denunciando la misma situación, en el que añadían que "de los 245 autobuses que prestan servicio habitualmente" las averías en estos 45 autobuses el lunes supone "un 20% de flota menos para prestar servicio".

Ello, denuncian, es el motivo de que "aumenten las frecuencias entre paradas" y de que el transporte público se convierta en "una odisea". Más aún "con los recortes de verano".

"Avanza, reincidente, sigue sin poner remedio a las averías y sin aplicar medidas urgentes para poner a punto la flota. El taller con sus efectivos no da abasto", señalan. De hecho, aseguran que esta mañana misma mañana "había compañeros sin poder prestar servicio por no tener autobús disponible".

"El Ayuntamiento de vacaciones y talando árboles prefiere seguir mirando para otro lado, pese a ser perfectamente conocedor de este problema desde hace mucho tiempo, demostrando una dejación preocupante", reclaman.

"Escaso mantenimiento"

Asimismo, desde CUT denuncian, junto al "escaso mantenimiento de la flota de autobuses", que los trabajadores "hacen horas extraordinarias de manera desorbitada". Tal y como lo señalan en el comunicado, los trabajadores están siendo "forzados" a trabajar "por encima de las 12 horas en muchas ocasiones", lo que aseguran que es "un incumplimiento flagrante del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo".

Desde Avanza señalaron -cuando se dieron las primeras averías del verano- que se están implementando las medidas desde que empezaron a registrarse temperaturas extremas en la ciudad. La empresa ya activó el protocolo por calor y aseguraron que el equipo de taller hace "un esfuerzo importante" para tener la flota lista para el servicio.