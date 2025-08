El bus urbano de Zaragoza, sin acuerdo sobre el convenio a un mes de que termine el plazo impuesto por el Ayuntamiento

Queda un mes exacto. Cuatro semanas y unos pocos días más para que se termine el tiempo extra otorgado por la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, a Avanza y el comité del bus urbano de Zaragoza para cerrar un acuerdo de convenio. El 5 de septiembre terminará el plazo y, haya pacto o no, los pliegos del autobús -uno de los mayores contratos del Ayuntamiento- se tendrán que publicar.

Fue a principios del mes de junio cuando la alcaldesa Natalia Chueca anunció, durante el balance de sus dos años de mandato, que los pliegos estarían listos en su totalidad para antes del verano.

Recapitulando unos meses atrás, el Ayuntamiento tenía de tiempo hasta el mes de abril para presentar el primer papeleo -las condiciones técnicas, económicas y jurídicas- de los pliegos. El resto del contrato quedaba pendiente a corto plazo, y así lo permitió el Juez.

Aunque, la noticia de que el resto pendiente ya estaba listo para publicarse a principios de verano motivó el escrito enviado a Gaudes por parte del comité, liderado por Raúl Cabeza (CC.OO). En la misiva, el presidente alertaba a Gaudes sobre la posibilidad de que Avanza Zaragoza "interrumpiera" las negociaciones del convenio colectivo una vez publicado el pliego. Y, tras una reunión entre todas las partes, la edil, la empresa y los trabajadores acordaron posponer -una vez más- la publicación de la contrata.

Con estas, se fijó el 5 de septiembre a expensas de que el Juez pueda emitir un auto para que se publiquen los pliegos. Pero, por el momento quedan todavía unos dos meses por delante para que todos hicieran los deberes.

Y, supuestamente, las intenciones ahí están. Desde el comité aseguraron a principios del mes de julio que su intención es "firmar cuanto antes". Lo mismo aseguró el director de Avanza, Carlos Argulló, quien señaló que la voluntad por trabajar en un acuerdo era "mutua".

No obstante, Cabeza confirmó también que, si no se llega a un acuerdo, no lo firmarán. "No nos pueden comprar a través del miedo", sentenció hace un mes. Ahora, con algo más de cuatro semanas por delante, queda la recta final -en pleno período vacacional- y, por lo que parece, la cosa no ha cambiado demasiado.

Las reuniones "no van a parar"

Eso sí, sea un mes de descanso o no, desde Avanza han asegurado a este diario que las reuniones "no van a parar", aunque se mantendrán como hasta ahora: "En cocheras". En cuanto a las sensaciones de cara a septiembre, la empresa espera que "todo transcurra con normalidad".

Pese a que este diario no ha podido contactar con el sindicato mayoritario del comité, desde Sattra publicaron un comunicado tras la última reunión en el que aseguraban que, "una vez más", el comportamiento empresarial estuvo marcado por "el bloqueo y la negación".

Además, denunciaron la falta de respuesta de la empresa ante la petición de un reparto "más equitativo" del servicio y criticaron la "ambigüedad" respecto al registro de jornada, advirtiendo que "no aceptarán márgenes insuficientes ni soluciones tecnológicas que nunca llegan". También lamentaron el rechazo de Avanza a ampliar de 20 a 30 las solicitudes de fiestas pagadas, algo que consideran "lógico ante el aumento de plantilla".

Con este panorama, el calendario sigue adelante sin pausas y el margen para el entendimiento se estrecha. El 5 de septiembre marcará un antes y un después, tanto si hay acuerdo como si no. Mientras tanto, la negociación continúa en un escenario marcado por la desconfianza, el cansancio acumulado y la presión de uno de los contratos más cuantiosos que no puede esperar indefinidamente a las futuras condiciones de los trabajadores.