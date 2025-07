La Unión de Consumidores clama por el bus de Zaragoza: "Hay averías constantes y no están adaptados al clima"

Zaragoza sigue en constante cambio con nuevas medidas, pero no para todo el mundo son avances. Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) rechazan las últimas subidas en las tasas del agua, basura y transporte público, y así lo van a trasladar esta semana en el Debate del Estado de la Ciudad que celebra el Ayuntamiento.

Como ha explicado el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, este es el tercer año que se anuncia que el Ayuntamiento quitaría estas tasas y no ha ocurrido. De hecho, en estos tres últimos años el agua aumentó un 18%, la parte variable del recibo del agua un 33%, la tasa por el servicio de recogida de basuras un 15% y la tasa por el servicio de tratamiento de basuras un 71%.

"Este año vamos a volver a imponernos ante estas subidas", ha afirmado José Ángel Oliván, que sostiene que estos precios "no concuerdan" con el coste de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza.

En materia de transporte urbano, Oliván ha expresado que la gestión ha sido "mala", en especial en cuanto a la empresa Avanza: “Más de 600 días de conflicto laboral, averías constantes y vehículos poco adaptados al clima de Zaragoza”, ha remarcado.

Otro problema que observa en la ciudad es la "mala calidad" del servicio informativo en paradas de autobuses, por ejemplo, cuando hay desvíos. "No todos los usuarios de autobús tienen por qué saber utilizar la aplicación. Hemos pedido cuántas personas tienen esa app y no nos lo han dicho", ha afirmado Oliván.

José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), este lunes durante una rueda de prensa. E.E

Las marquesinas también han sido objeto de crítica. Oliván ha lamentado su diseño por la falta de protección climática o la ausencia de horas. “Parece que están hechas para la publicidad y no para las personas”, ha señalado.

En cuanto a los precios en el transporte público, desde la UCA reivindican que las tarifas deben evolucionar hacia la gratuidad progresiva. "Los bonos dieron resultado en el momento en el que se implantaron del 50% y ahora están al 40%, no podemos ir para atrás", ha expresado. También se busca una transición hacia una ciudad más sostenible con el medioambiente.

Nuevas prioridades en el transporte

La ciudad sigue creciendo y con ella su área de influencia metropolitana. Por ello, se han pedido mayores interconexiones con el extrarradio a través de ampliar el servicio del tranvía o la posibilidad de un metro como ya hay en muchas otras ciudades. "Sistemas de ciudadanía y de gran capacidad para llegar a todos los lados", ha explicado Oliván.

Siguiendo la línea del tranvía, Oliván hace hincapié en dos cuestiones: no se ha producido la disminución de los viajeros esperados y por lo tanto está más lleno de lo habitual. Esto, sumado a un "incorrecto" uso del aire acondicionado, puede generar problemas entre los viajeros: "Ha habido incidentes debido al calor", recalca el presidente de la UCA.

En lo que se refiere a la frecuencia de los horarios, desde la UCA no están de acuerdo con las reducciones veraniegas, ya que lo importante no es cuánta gente utiliza el autobús, sino cuántas personas necesitan uno a una determinada hora: "No se puede poner el enfoque en lo económico, la gente coge el autobús por necesidad", afirma Oliván.

Por otro lado, se pide el cumplimiento de la ordenanza de VPM (vehículos de movilidad personal) para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Del mismo modo, una modernización de los taxis y la revisión de las estaciones de bicis de alquiler para garantizar la seguridad y "evitar conflictos como el uso de espacios públicos", ha concluido Oliván.