Nuria Roca, presentadora: "Las críticas gratuitas no sirven para nada y me dan exactamente igual"

Nuria Roca (Moncada, 1972) es una de las imágenes más visibles de la televisión actual en España, presentadora de ‘La Roca’ en La Sexta y colaboradora de programas como ‘El Hormiguero’ en Antena 3. Alegre, luchadora, versátil y sincera, es una gran referente en la comunicación de nuestro país.

Este miércoles, la valenciana visitó Zaragoza para participar en el ciclo de charlas ‘Tiempo de las mujeres’ junto a la periodista Miriam Sánchez, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y con el objetivo de inspirar a nuevas generaciones.

En una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Nuria Roca se muestra encantada de volver a Zaragoza, una ciudad que siempre le ha tratado muy bien, pero de la que le queda mucho por descubrir. Igualmente, reflexiona sobre la actualidad de la comunicación, la competencia en televisión y desvela cómo gestiona las críticas.

Pregunta.- Es Graduada en Arquitectura técnica y llegó al mundo de la televisión por casualidad. ¿Cómo surgió?

Respuesta.- Absolutamente de forma casual. Fui a concursar a un programa que era un estilo de trivial que hacían en Canal Nou, que estaba empezando. Fui con los compañeros de la facultad y solamente por ir ya te daban un dinero y me servía para el viaje a final de carrera. Estaban buscando gente, vieron algo en mí y me dijeron ¿por qué no vienes y haces unas pruebas? Me dijeron de hacer un casting, yo no sabía lo que era. Me lo explicaron y acepté. Empecé a trabajar en la tele, pero continué estudiando porque en mi casa me dijeron, o terminas o no, hay tu tía.

P.- ¿Ya veía que le gustaba?

R.- No lo sabía, no me lo había planteado nunca, me daba un poco de igual. Era simplemente una experiencia más y una oportunidad de hacer algo diferente. Pero como si me hubieran dado la oportunidad, no sé, de hacer un taller de cerámica, también lo hubiera hecho. Luego ya la vida te va llevando de una cosa a otra.

P.- Poco a poco ya apareció en más espacios y programas, hasta en 2021 tener su propio programa, presentando 'La Roca' en La Sexta. Era un momento que no planeó ni imaginó.

R.- Tampoco es ese momento el más importante. Todos son importantes porque en 30 años he hecho muchos programas. He pasado por todas las cadenas de televisión, he hecho todo tipo de formatos. Sí que es verdad que a veces me han ofrecido programas para los que no estaba del todo preparada. Mientras que ahora, después de tantos años, sí que un programa de estas características, que son cuatro horas de directo y de actualidad, lo estoy disfrutando y me lo estoy gozando mucho.

P.- Además, lleva su apellido.

R.- Sí, pero eso es un poco lo de menos, de verdad. Eso te nutre el ego un ratito y ya está.

Nuria Roca durante la conferencia. E.E.

P.- Hacer un programa de cuatro horas, en esa franja y los domingos es complicado. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo hace para mantener siempre audiencia?

R.- No es fácil porque los domingos la gente está distraída. Tienes que hacer todo lo posible para captar la atención del espectador, más de lo habitual. Nuestro objetivo es ser un programa de fondo. Yo no pretendo que nadie esté cuatro horas y media viéndonos porque sería soporífero. Hay gente que lo está, de lo cual que me enorgullezco muchísimo.

Pero creo que es importante tener conciencia radiofónica. Somos un programa de fondo donde si te apetece un rato estás viéndonos y si no, nos tienes de fondo, cuando hay algo que te interesa, te paras.

P.- Vais a cumplir este domingo 150 programas, que se une a su amplia trayectoria en televisión. ¿Hay algún momento que le haya llenado más en especial?

R.- Eso es como, ¿a quién quieres a papá o a mamá? Todo tiene que ver con la época vital que tú estás atravesando. Programas importantes, muchísimos, programas en los que haya puesto el alma porque no sé hacerlo de otra manera y haya sido un fracaso, también.

Que han sido un éxito, pues también. Todos te aportan su dosis de éxito personal, que muchas veces no va parejo con el éxito de cara al público. Pero eso lo que hace es subir escalón a escalón y construir una trayectoria, que es de lo que se trata.

Luis Alegre, Carmen Marta, Nuria Roca, Miriam Sánchez y Eliseo Serrano. E.E.

P.- ¿Cómo ve en la actualidad el sector de la comunicación y el periodismo?

R.- Hay que adaptarse a todo lo nuevo que va surgiendo. Creo que vivimos en una etapa en la que existe mucha necesidad de inmediatez y de contenido rápido. Eso devalúa muchas veces la calidad de ese contenido porque es rápido y no da tiempo a profundizar. Pero hay que aprender las nuevas formas de comunicación, siempre van a existir, van a ser irreemplazables, nos tendremos que seguir informando a través de los medios de comunicación, nos seguiremos entreteniendo a través de la televisión. Eso no va a cambiar.

"El tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio. 'El Hormiguero' tiene una fórmula infalible que después de 19 años es incontestable" Nuria Roca, presentadora

P.- En los últimos meses se ha hablado mucho de esa rivalidad en televisión entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. En su caso que participa en el programa de Antena 3, ¿hay tanta competencia?

R.- Sí, pero en su día fue con 'El Intermedio', luego con 'La Revuelta' y el tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio. 'El Hormiguero' tiene una fórmula infalible que después de 19 años es incontestable. Es algo increíble. Esta temporada, que en teoría era la de mayor competencia y la más complicada, ha crecido más que nunca.

P.- ¿Esa rivalidad se queda solo en la televisión?

R.- El Hormiguero no hace su programa compitiendo. El Hormiguero hace su programa. Luego, evidentemente, existen otras ofertas, pero no puedes hacer un programa pensando en quién tienes delante. Es un error.

"Esa crítica no es que no la lleve bien, es que me da exactamente igual. Me entra por aquí y me sale por allá" Nuria Roca, presentadora

P.- Por otro lado, tiene mucha exposición y eso conlleva sufrir ese ‘hate’ y críticas. ¿Le afecta?

R.- Las críticas siempre te afectan, sobre todo porque una crítica quiere decir que están resaltando algo que no les gusta o que no les parece bien. Entonces, esa crítica, aunque a ti te pueda afectar, si es constructiva, la puedes llevar sin ningún tipo de problema. Es más, puedes aprender de ella. Es llevarla a la parte positiva. Pero luego hay otro tipo de crítica que se ha establecido mucho últimamente, que es una crítica gratuita, que no sirve para nada, empobrece muchísimo todo lo que toca. Y esa crítica no es que no la lleve bien, es que me da exactamente igual. Me entra por aquí y me sale por allá.

P.- Comentaba que tenía ganas de ver el Paraninfo, ¿qué le hace sentir venir a Zaragoza?

R.- Ya he estado en Zaragoza, la última vez estuve en las fiestas del Pilar, en la gira de La Gran Depresión en el teatro con Antonia San Juan. Yo le tengo muchísimo respeto al conocimiento, la Universidad siempre va de la mano del conocimiento. Para mí, ir a la Universidad, de la forma que sea, siempre me provoca admiración. Me gusta mucho.

P.- ¿Qué le gustaría transmitir en la charla de esta tarde, ‘Tiempo de las mujeres’?

R.- No sé decirte. Me gustaría que esta charla le pudiera servir a alguien como inspiración, porque eso sería fantástico. Muchas veces tienes la responsabilidad de decir cosas que tengan sentido y que puedan llegar bien a quien las tenga que recoger.

P.- En relación con esa conferencia, ¿considera que le ha afectado de alguna forma negativa ser mujer en su carrera?

R.- Unas veces ha afectado de forma negativa y otras de forma positiva. Muchas veces la condescendencia con la mujer ha estado presente y esa condescendencia se ha materializado de algo positivo, cosa que no entiendo. Y luego la forma negativa es cuando, a lo mejor tú por ser mujer, te han tenido menos en cuenta tu opinión. Eso también me ha pasado, claro.