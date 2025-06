La DPZ se preocupa por los agricultores afectados por las tormentas y colaborará en la reparación de los daños

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado que la institución provincial colaborará en la reparación de los daños ocasionados por las tormentas en los municipios del partido judicial de Calatayud.

“Desde la DPZ siempre hemos atendido las necesidades puntuales de los ayuntamientos de la provincia ante este tipo de fenómenos y ahora también lo vamos a hacer. Siempre estamos a la altura de las circunstancias”, ha declarado Sánchez Quero, que ha anunciado que a partir de este viernes se van a movilizar medios propios de Diputación de Zaragoza para empezar a trabajar en la reparación de los caminos cortados de cara a que los agricultores puedan acceder a recolectar sus cosechas.

Juan Antonio Sánchez Quero se ha reunido esta mañana en Maluenda con los representantes municipales de las localidades afectadas por la lluvia y el granizo para conocer de primera mano los daños que han sufrido. Allí, el presidente de la DPZ ha puesto en conocimiento de los asistentes su intención de sacar un plan de infraestructuras y de servicios desde la institución provincial al que se podrán acoger los ayuntamientos afectados para paliar los daños en el casco urbano.

“La verdad es que no me preocupan tanto los daños en infraestructuras, tanto agrícolas como urbanas, porque tarde o temprano tienen reparación y desde DPZ lo vamos a llevar a cabo”, ha explicado Sánchez Quero, que ha añadido que “a mí lo que más me preocupa es que los agricultores de estos municipios y que viven de ello, se han quedado sin cosecha”.

Por ello, ha querido hacer un llamamiento a las compañías aseguradoras para que “sean más flexibles” y a las administraciones competentes, como por ejemplo el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España “para que ayuden con más subvención a los seguros y que muchos agricultores, prácticamente todos, puedan asegurar, porque se da el caso de que ahora no aseguran porque la prima es muy alta y no pueden atenderla”, ha concluido.