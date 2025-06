Chueca llega al ecuador de la legislatura con dardo a Sánchez: “Si no nos estrangula, podremos cumplir con los zaragozanos”

A poco más de un mes para que Natalia Chueca se enfrente a su segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad, la alcaldesa ha reunido a su equipo para poner en orden los proyectos en marcha y abordar los dos años restantes de su legislatura hasta las elecciones de 2027. Actuaciones como La Romareda o el río Huerva marcan el ecuador de su mandato, en el que quiere avanzar en el nuevo pliego del transporte público.

Un tiempo en el que, dice Chueca, la ciudad está abordando proyectos que “llevaban décadas atascados”, con una actividad “como hacía décadas que nunca se había visto en Zaragoza”. “Debemos asegurarnos de que tantos proyectos que están ahora mismo iniciados en todos los barrios y en todos los distritos de la ciudad somos capaces de ejecutarlos sin demoras”, ha apuntado.

La alcaldesa también ha puesto el foco en los servicios sociales, alertando de las “consecuencias” de la crisis migratoria. “Somos los ayuntamientos los que estamos intentando resolver la situación de esas pobres personas que no tienen un hogar donde dormir, como vimos, por ejemplo, la semana pasada ante el desalojo del Parque Roma”, ha subrayado.

Además, Chueca ha abordado las protestas de los vecinos de Parque Bruil contra la "degradación" de su entorno. La regidora popular ha explicado que están a la espera de una respuesta "inminente" de la Unión Europea a los fondos que solicitaron. "Se ha reforzado la limpieza y la seguridad y me consta que ya tienen la autorización solicitada para el vallado. Estamos trabajando y cumpliendo con lo que nos comprometimos", ha expuesto.

No obstante, la alcaldesa ha alertado del riesgo que supone que el Gobierno de España no haya actualizado las entregas a cuenta a los ayuntamientos, lo que generaría un agujero de 63 millones en las arcas de la capital aragonesa. “Si no nos estrangula Sánchez y su gobierno podremos ejecutar todos los proyectos y seremos capaces de cumplir con los zaragozanos con nuestro trabajo y con nuestro mejor esfuerzo”, ha insistido.

La Junta de Gobierno de la FEMP, en la que Chueca es vocal, ya avisó la semana pasada del riesgo que supondría que no se abonaran esos 4.800 millones a ayuntamientos de toda España. “Los presupuestos municipales se hicieron contando con lo que la propia ministra en noviembre dijo que iba a entregar a cada ayuntamiento y, por lo tanto, están en nuestros planes y en nuestras previsiones”, ha incidido.

Por ello, la alcaldesa de Zaragoza ha exigido al Gobierno de España que apruebe la actualización de estas cantidades y las lleve al Congreso mediante un real decreto. “Le aseguramos desde todos los grupos políticos que formamos la Junta de Gobierno de la FEMP tendría el respaldo al real decreto en el Congreso de los Diputados. Ahora lo que hace falta es voluntad real”, ha señalado.

Chueca actualizará sus dos años de mandato los próximos 15 y 16 de julio durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que marcará las pautas del resto de la legislatura.