Luz verde a la depuradora de Tereos entre críticas vecinales: "¿Qué pasaría si fuera en el Centro y no en El Picarral?"

Tereos, grupo cooperativo agroindustrial francés, podrá colocar una depuradora en sus instalaciones del barrio de El Picarral que ayudará a reducir la carga en la depuradora de La Cartuja. Un proyecto valorado en 20 millones de euros al que, este jueves durante el pleno, se ha dado luz verde tras aprobarse, con carácter definitivo, la modificación aislada del plan general urbano (PGOU).

Una decisión que no ha estado exenta de críticas vecinales, con hasta cinco intervenciones en las que los habitantes de la zona han dejado claro que quieren "la empresa fuera de El Picarral". Una posición contraria a la instalación de la depuradora que la presidenta de la Asociación de vecinos Picarral, Ana Isabel La Sierra, ha expresado a través de una pregunta: "¿Qué pasaría si la fábrica estuviera en el paseo de la Independencia? Si no lo imaginan ahí... es que no es lógico que esté dentro del casco urbano", ha sentenciado.

Durante su tiempo de palabra, una de las residentes, Olga de la Cruz, ha expresado su "perplejidad y estupefacción" y ha recriminado al gobierno municipal de "no haber escuchado al barrio". "No sé con quién han hablado, pero con mis vecinos no", ha asegurado a los representantes municipales.

No solo los habitantes del barrio se han acercado al Ayuntamiento para mostrar su oposición. Uno de los miembros de Chunta Aragonesista, Sergio Tapia, en representación del sector de El Rabal y Santa Isabel ha expuesto también "el rechazo absoluto" ante la instalación de la depuradora. "Solo va a atornillar la fábrica durante más años", ha expresado, añadiendo sus críticas hacia "un modelo de ciudad escaparate que tapa la miseria de los barrios".

"Es una buena noticia"

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, ha asegurado que esta modificación es "una buena noticia". Unas palabras ante las que los vecinos y ciudadanos presentes en la sala han levantado la voz: "¡Qué vergüenza!" o "es una mala noticia", han sido algunas de las críticas más escuchadas, ante las que la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha pedido silencio al estar el señor Serrano en su turno de palabra, para algunos "con privilegios" y "demasiado largo".

No obstante, el edil ha seguido firme con su discurso, señalando que se trata de un acto "reglado" con un informe favorable del INAGA y el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. "La modificación únicamente acoge una zona E, donde está permitido y tolerado el uso que tiene hoy. Además, permitir esta nueva instalación en la planta Tereos reducirá las molestias de los vecinos y ayudará en materia de depuración", ha argumentado.

Aunque no ha conseguido convencer a todos. En la bancada de la izquierda, el concejal de Zec, Suso Domínguez, ha tildado la medida de "incoherencia urbanística" y ha recriminado a Serrano que esta depuradora, "lejos de beneficiar las molestias aumentará el ruido, los olores y el tráfico pesado porque la fábrica sigue en el entorno urbano".

Para el grupo socialista, esta iniciativa es "una falta de respeto a la ciudadanía". Así lo ha asegurado el edil Horacio Royo, quien ha reclamado a la alcaldesa que "escuche a los vecinos, ya que no se cuenta que cada iniciativa implica que decenas de ciudadanos acudan a los plenos para decirles que no están de acuerdo".

Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha mostrado su apoyo asegurando que se trata de una modificación "razonable". Tal y como lo ha planteado el edil, "el traslado a la fábrica ahora mismo es inviable económicamente", por lo que ha expuesto que "para quedarse en la zona, es preferible que tenga una depuradora que evite molestias".