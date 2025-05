El PSOE denuncia la “indignidad” en el entorno del parque Bruil y exige al Gobierno de Zaragoza que "actúe ya"

La portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, ha denunciado este miércoles la situación de "abandono" que, a su juicio, sufren los vecinos del entorno del Parque Bruil, la calle Aloy Sala y la plaza San Agustín, en pleno Casco Histórico de Zaragoza. En una visita a la zona, Ranera ha acompañado a los residentes para reclamar al Gobierno de Natalia Chueca que ponga en marcha de forma urgente los planes especiales ya aprobados en el Ayuntamiento y que, según ha afirmado, siguen "sin ejecutarse".

"Venimos a ponerle voz a los vecinos que hoy se sienten absolutamente abandonados por su Ayuntamiento", ha declarado Ranera, visiblemente molesta por lo que ha calificado como “indignidad” al referirse a la presencia de personas durmiendo en colchones en plena plaza San Agustín. “Estamos a tres minutos de la Plaza del Pilar y, sin embargo, este barrio no cuenta con inversión en rehabilitación, en urbanismo ni en políticas sociales”, ha lamentado.

"Es absolutamente indigno"

La portavoz socialista ha cargado duramente contra el Gobierno municipal y sus políticas sociales que, tal y como ha asegurado Ranera, han "fracasado estrepitosamente” en la atención a los problemas reales de los barrios más vulnerables. “Zaragoza no puede aceptar tener a ciudadanos durmiendo en colchones en las plazas. Es absolutamente indigno. Lo que ocurre en los equipamientos sociales es grave, pero lo que pasa en las calles también lo es, y debe resolverse”, ha añadido.

Ranera ha pedido a Chueca que “salga de su despacho” y recorra esta zona de la ciudad para comprobar en primera persona el estado del barrio. “Es inaceptable que exista un barrio así en Zaragoza. Lo que exigimos es inversión, regeneración urbana, recursos y, sobre todo, respeto hacia sus vecinos”, ha recalcado.

Además, ha recordado que este mismo domingo, los vecinos tienen previsto manifestarse para reclamar soluciones. “Dicen basta ya. Están hartos de promesas vacías, de planes que se aprueban pero no se ejecutan. Aquí no hay regeneración, no hay inversión, no hay recursos suficientes para vivienda, y mientras tanto lo que hay son vecinos tirados en las calles y viviendas ocupadas”, ha denunciado Ranera, concluyendo con un llamamiento urgente al Gobierno municipal para que actúe con responsabilidad y compromiso.

Respuesta de la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado, durante su visita a las obras del centro cívico de Delicias esta mañana, que "vergonzoso es que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernándo Beltrán, desde su despacho y sin pisar la calle, se atreva a criticar al Ayuntamiento de Zaragoza mientras ignora el desastre generado por su Gobierno".

Asimismo ha expuesto que la Ley de Vivienda actual "protege más a los okupas que a los propietarios, y es la verdadera culpable de que personas como las alojadas en el edificio desalojado de Parque Roma hayan vivido en condiciones inhumanas".

"Delegado, coja el teléfono, llame a Pedro Sánchez y exija que modifique hoy mismo esta ley que está hundiendo a miles de familias. Y exija también los 62 millones de euros que nos deben a los zaragozanos", ha exigido la regidora.

En este sentido, Chueca ha asegurado que Zaragoza "no se rinde" y que desde el Gobierno municipal se seguirá trabajando "por quienes más lo necesitan, pese a los obstáculos y la dejadez del Gobierno de España".