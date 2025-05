¿Qué pasará con las plazas de parquin que se eliminaron por los triciclos eléctricos? Esto es lo que dice el Ayuntamiento

Los triciclos eléctricos de alquiler de Zaragoza tienen ya las horas contadas. La previsión, según se dijo en su día desde el Ayuntamiento, es que salgan de la ciudad este mismo verano una vez que concluya la prueba piloto que les ha permitido circular por las calles de la capital.

Para que pudieran aparcar correctamente se habilitaron una serie de plazas que ahora quedan vacantes. La pregunta es, ¿qué sucederá con ellas? El Consistorio, según ha adelantado este viernes el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, estudia varias opciones.

La más seria es "dejar ese espacio para el vehículo privado". "Otra posibilidad, con la pujanza de la distribución de última milla, es que quede para carga y descarga", ha continuado. En todo caso, son varias las alternativas que siguen abiertas. "Se podría dejar para personas con movilidad reducida o para motos. Así evitaríamos que ocupen un espacio en la acera que no deberían utilizar. Tampoco descartamos que pueda servir para bicicletas y vehículos de movilidad personal", ha agregado.

Con esto ha querido dejar claro que estas plazas "no se van a perder". "Se va a dar respuesta a unos u otros. Puede estar tranquilo", le ha contestado al concejal de Vox David Flores.

El problema, ha dicho este último, es que ha dado una respuesta "muy general". "Hay opciones, pero nada específico, con eso me quedo", le ha dicho. El edil voxista también ha criticado que el Consistorio generase un agravio comparativo con otras empresas al no exigir un canon. Esto, sin embargo, ha sido rebatido por Rodrigo, quien ha asegurado que "tuvieron una aportación del 50% en la señalización" y están haciendo "un gran trabajo" proporcionando datos al Ayuntamiento.

Para Flores, la pregunta que debe hacerse el Ayuntamiento es si merece la pena que el servicio continúe en un futuro. "Viene registrando 2.796 usos al mes, no más de 100 al día y no más de 400 kilómetros diarios. No parecería lógico ante la evidente falta de interés", ha expuesto.

Rodrigo, en cambio, ha dejado abierta la posibilidad, ya que Minits "no es la única empresa que se dedica a prestar este servicio".