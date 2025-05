La pantalla curva de hiperrealidad de Zaragoza sufre su propio apagón: por qué está en negro y cuándo volverá

La pantalla curva de hiperrealidad de 15 metros que estrenó Zaragoza en diciembre de 2023 ha sufrido su particular 'apagón', pero este no ha durado horas como el del pasado 28 de abril, sino meses. Situada en la esquina de la calle de la Manifestación con César Augusto, junto al Mercado Central, lleva en negro prácticamente desde principios de año, una imagen que no ha pasado desapercibida a vecinos, turistas y comerciantes y para la que, hasta ahora, no había explicación.

El 'pantallón' es capaz de mostrar lo que aparentemente son imágenes en 3D. Se trata de una tecnología basada en el efecto ‘naked eye’, que permite al ojo humano ver objetos en profundidad sin usar gafas ni otros periféricos. Pionero en Aragón por su curvatura, sigue la estela de los de grandes urbes como Shibuya, en Tokio, o Madrid.

El de la calle de la Manifestación, de 6,1 metros de largo y 2,5 de alto, se instaló con la idea de dinamizar el comercio de proximidad como parte del Plan Local de Comercio y Hostelería del área de Economía que entonces lideraba Carmen Herrarte, y desde entonces, ha animado la Navidad con cochecitos, aviones y submarinos que 'salían de la pantalla' y contenidos especiales por las Fiestas del Pilar y los momentos más especiales del año.

Al margen de las imágenes en tres dimensiones también servía para mostrar la agenda cultural, emitir vídeos del alumbrado o la cabalgata de Reyes o promocionar los mercados, un recurso que ha estado inoperativo todo este 2025. Ya para el Pilar hubo que apagarla para garantizar el suministro a la churrería que, cada año, se coloca en este emblemático punto. Y aunque tardó, volvió. Lo hizo, eso sí, con algún ligero achaque. Concretamente, algún fragmento en negro que, por suerte, no tardó en recuperar el color.

Tras meses de apagón parece que, por fin, hay buenas noticias para la pantalla. El Ayuntamiento asegura que pronto volverá a estar operativa y confirma que funciona perfectamente. Tanto es así que podría volver a emitir hacia la próxima semana.

Este tiempo ha permanecido fuera de juego porque el cuadro eléctrico donde se enchufa no dispone de suministro eléctrico. Pero, ¿a qué se ha debido el apagón? La explicación hay que buscarla en la licitación y adjudicación a una nueva comercializadora del contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión (tarifas 2.0TD y 3.0 TD) y en Alta Tensión (tarifa 6.1TD, 6.2TD), para los edificios e instalaciones del Consistorio.

Según informan desde el área de Economía, todos los contratos se están cambiando a la nueva comercializadora. Los relativos a puntos temporales de suministro eléctrico se renuevan cada seis meses y se está procediendo al cambio, ya que, según indican, son los menos urgentes. En todo caso, se espera que todos los cuadros con este tipo de suministro estén de alta "en breve".

Contenido asegurado

Una vez que el 'pantallón' vuelva a la vida se le hará la correspondiente revisión para comprobar que todo sigue en orden. Por el momento, el contenido está asegurado hasta las Fiestas del Pilar, cuando vencerá el contrato de dinamización y mantenimiento.

El último volcado se hizo por Navidad con contenido específico para esas fechas tan señaladas. En cuanto a qué se emitirá una vez que la pantalla vuelva a encenderse, todo apunta a que se seguirá apostando por vídeos e imágenes artísticas pensadas para dinamizar el turismo y fomentar el movimiento en la calle.