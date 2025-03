Zaragoza rechaza reprobar al concejal de Vox que llamó "puto sinvergüenza" a Sánchez: "El respeto hay que ganárselo"

"Puto amo no, puto sinvergüenza". Con estos calificativos se refirió el portavoz de Vox, Julio Calvo, al presidente del Gobierno de Aragón, Pedro Sánchez, durante el pleno celebrado el pasado mes de febrero en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este comentario desató una oleada de reacciones, especialmente dentro del grupo socialista, que no solo reclamó la retirada de las palabras de Calvo, sino que también exigió disculpas públicas por parte de la alcaldesa, Natalia Chueca, por no haber intervenido para frenar el insulto.

Ante la falta de retractarse por parte del edil, el PSOE ha llevado el asunto hasta el pleno del Ayuntamiento con una moción (rechazada por mayoría) en la que apelaban reprobar al concejal de Vox por "ejercer una clara violencia verbal". El socialista Alfonso Gómez lo ha expuesto de manera tajante en su intervención, en la que además ha acusado a la alcaldesa de Zaragoza "de dejadez de funciones".

Término "malsonante"

El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha sido un poco más comprensivo a la hora de juzgar a Calvo y ha hecho referencia a la Biblia, durante su turno, señalando que "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra". También ha hecho mención a la Real Academia de la Lengua Española, institución que, según el edil, "deja claro que esa expresión utilizada por el concejal de Vox es un término malsonante", y que no es lo mismo decirlo "en un ámbito público que hacerlo en privado".

Motivo por el cual ha señalado que lo conveniente para todos sería que "el señor Julio Calvo pidiera perdón y nos dedicáramos a los asuntos que de verdad son importantes para Zaragoza".

La edil Eva Torres ha tomado la palabra por su compañero de Vox, quien no ha dicho ni una palabra durante esta moción en el pleno. "El respeto es algo que hay que ganarse", ha asegurado la concejal, quien ha mostrado a todos los presentes una recopilación de "faltas de respeto" llevadas a cabo por el presidente del Gobierno de España.

Por ejemplo, "Sánchez le dijo al expresidente Mariano Rajoy que 'no es una persona decente' y luego, no solo no se retractó, sino que aseguró haber dicho 'lo que piensan millones de españoles'". Un hecho pasado que le ha servido a Torres para confirmar que Calvo "solo dijo lo que piensan miles de zaragozanos". "No sé si su queja es por el calificativo 'sinvergüenza' o porque el señor Calvo se ha quedado corto", ha continuado Torres.

Un cúmulo de indignación

Además, ha reiterado que el concejal "acumulaba tanta indignación" que acabó por soltar "lo que los ciudadanos creen". Una actuación que, ha asegurado, no es propia de Calvo pues, tal y como ha confirmado, a ella misma ha intentado "sacarle de sus casillas sin éxito".

"Argumentario fake que ya no se cree nadie", así ha respondido el socialista Gómez a los ejemplos que ha expuesto Torres sobre el presidente del Gobierno, a quien él se ha preferido dirigir como "el candidato al que no pueden ganar en las urnas". Un dardo que ha acabado de disparar exponiendo que "el único poder que tiene Vox es por unirse al PP".

El edil popular, Ángel Lorén, ha tomado la palabra para declarar que "lo que no puede ser es que el PSOE use una barra de medir diferente para el resto de partidos por una actitud que ya llevamos aguantando durante años". Asimismo, ha expuesto que "parece ser que la palabra 'puto' suena a música celestial cuando la dicen concejales del PSOE", recordando así que fue la socialista Cihuelo quien se refirió a Sánchez como 'puto amo'.

Una defensa que Domínguez ha calificado como "vergonzosa". "El PP sale como hermano mayor a defender su posición y dar carta blanca a este tipo de comportamientos. Cualquiera puede equivocarse, pero ha pasado un mes y la cosa ya se ha enfriado como para poder hacer una reflexión", ha añadido.