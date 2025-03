Cientos de ciudadanos toman el centro de Zaragoza al grito de 'Zaragoza no se vende': "Esto acaba de empezar"

Cientos de zaragozanos han inundado el centro de Zaragoza en una manifestación convocada por la plataforma Zaragoza no se vende, este domingo. Esta agrupación, de 40 más de asociaciones y colectivos sociales de la ciudad, ha organizado esta movilización en contra de las políticas urbanísticas del Ayuntamiento, las cuales consideran "especulativas y poco respetuosas con el medio ambiente".

La protesta, que ha partido desde la Glorieta Sasera a las 12.00 hacia la plaza del Pilar, también denuncia la "falta de participación ciudadana" en las decisiones que afectan a la ciudad, así como la "escasa sensibilidad medioambiental del actual equipo de gobierno".

A pesar de que el cielo estaba nublado, la lluvia ha aguantado durante todo el recorrido, permitiendo que los manifestantes pudieran expresar su descontento sin interrupciones meteorológicas. Cientos, miles de ciudadanos han llenado las vías más céntricas de la ciudad con pancartas donde han dejado claro que Zaragoza "no se vende", así como tampoco la cultura y los espacios verdes de la ciudad.

Cientos de personas en la manifestación convocada por la plataforma 'Zaragoza no se vende'. E.E Zaragoza

José Pérez, miembro de la plataforma, ha destacado que la manifestación es solo el primer paso de una serie de acciones que llevarán a cabo "si el Ayuntamiento continúa con sus políticas actuales" . "Esto acaba de empezar, y mientras las políticas del ayuntamiento sigan siendo las mismas, no nos vamos a quedar sentados ni callados", ha declarado Pérez durante la protesta.

Los manifestantes han señalado tres puntos clave en su reivindicación. El primero de ellos es el modelo de ciudad, que critican por centrarse en proyectos de gran envergadura, como la nueva Romareda, vinculada al Mundial de Fútbol de 2030, que consideran deficitarios para la ciudad. "Este tipo de proyectos solo benefician a unos pocos, mientras que los barrios y la ciudadanía quedan al margen", afirma Pérez.

El segundo punto de la protesta es la falta de participación ciudadana. Según los convocantes, "el Ayuntamiento no consulta a los vecinos ni acepta críticas constructivas". "El equipo de Gobierno nos ha tratado como si no tuviéramos voz", ha señalado Ángela Esquerro, otra miembro de Zaragoza no se vende.

Por último, la protesta se centra en el modelo ecológico del Ayuntamiento, criticando proyectos como el Bosque de las Zaragozanos cuando "se van a talar miles de árboles en los pinares de Venecia, una zona natural de gran valor". "Nos venden un modelo ecológico que, en realidad, es una falacia, ya que se sacrifican espacios naturales en nombre de una mejora superficial", indica Esquerro.

Algunos de los zaragozanos que han acudido a la manifestación de este domingo, en el centro de Zaragoza. E.E Zaragoza

A lo largo del recorrido, los manifestantes corearon consignas exigiendo un modelo de ciudad más justo, participativo y respetuoso con el medio ambiente. La movilización, que ha sido la primera en unir a tantas luchas sociales en la ciudad, ha mostrado la determinación de los colectivos para seguir luchando por sus derechos y por un futuro más sostenible para Zaragoza.

La protesta ha finalizado sin incidentes, pero con la clara intención de continuar con la lucha, como destacaron los portavoces de la plataforma: "Este es solo el principio. Vamos a seguir hasta que el Ayuntamiento nos escuche", han concluido ambos miembros de la plataforma.