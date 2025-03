Filas de una hora para comprar un ramo de tulipanes solidario: "Cuando se trata de ayudar, Zaragoza siempre responde"

La primavera ha llegado ya a Zaragoza y prueba de ello ha sido el color de 2.000 tulipanes que ha inundado la plaza del Pilar este sábado. Este mercado, inspirado en el tradicional Tulip Day de Nueva York y Ámsterdam, ha atraido a cientos de ciudadanos que no han dudado en participar en esta iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a favor de la asociación Aspanoa.

A pesar de que las condiciones meteorológicas no parecían ser favorables para este fin de semana, tanto que obligó a posponer algunas actividades culturales y deportivas previstas para el Hola Primavera, el sol se ha dejado ver esta mañana en la ciudad. Motivo por el cual, los zaragozanos se han animado a esperar en una extensa fila, de hasta una hora de espera, para mostrar su apoyo y conseguir un ramo de tulipanes.

"Ha merecido la pena esperar"

Marta Jiménez y Miquel Santos, dos de los asistentes que esperaron pacientemente en la fila, cuentan que han llegado a la plaza a las 11.00 y, pese a que han estado esperando "una hora" para comprar sus flores, aseguran que "ha valido la pena". "La verdad es que es una iniciativa muy bonita. Además, puedes elegir tus propios tulipanes y plantarlos en casa, lo que los hace diferentes a un ramo convencional que se marchita rápidamente. Es un buen gesto de solidaridad", cuentan ambos, cargados con dos ramos.

Los dos han destacado la importancia de la causa, y han coincidido en que "siempre que el dinero recaudado es para una buena causa, como en este caso, vale la pena el tiempo invertido". "Es algo que motiva a la gente a salir de casa, sobre todo cuando es por algo tan importante", ha añadido Marta, mientras que su acompañante aseguraba que "todo lo que sea colaborar está bien, y si es para ayudar a una causa tan importante como la investigación del cáncer infantil, no lo dudas".

María Pilar Leiva Pedro y Gabriel Serrano Leiva, han llegado sobre las 10:30 de la mañana. "Hemos estado esperando cerca de una hora, pero la espera ha merecido la pena. La iniciativa es muy bonita y, además, los tulipanes son ideales para esta época del año", ha señalado María Pilar mientras recibía su ramo. Gabriel, por su parte, ha destacado que un jardín de tulipanes es la iniciativa "perfecta" ahora que llega la primavera y que "es algo que motiva a la gente a salir de casa, sobre todo cuando es por una causa como esta".

"Lo importante es colaborar"

A pesar de que no son especialmente "de flores", tanto María Pilar como Gabriel señalaron que la razón por la que participaron en este mercado no es otra que la ayuda a la causa de la investigación del cáncer infantil. "Lo importante es colaborar. Cuando se trata de ayudar a una buena causa como esta, no lo dudas", asegura Gabriel. Por su parte, María Pilar se ha mostrado segura al decir que "cuando se trata de causas solidarias, la gente de Zaragoza siempre responde. Es algo que está muy presente en la ciudad".

"Nos enteramos de que el festival se iba a posponer, pero nos alegra que mantengan este mercado. Estas iniciativas nunca deberían suspenderse, porque lo importante es ayudar", han concluido.

Una acogida "excelente"

"No podíamos retrasar ni posponer el mercado de tulipanes, porque ya estaba todo organizado y la respuesta del público ha sido excelente", ha señalado la concejala de Cultura, Sara Fernández, quien se ha mostrado muy orgullosa por la acogida que ha tenido la iniciativa.

A su lado, la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha expuesto que "este tipo de iniciativas no solo acercan a los ciudadanos a la naturaleza, sino que también nos permiten aportar algo positivo a la sociedad". Además, ha recordado que el objetivo del evento es doble: por un lado, fomentar la biodiversidad y el contacto con la naturaleza, y por otro, recaudar fondos para una causa tan necesaria como la investigación del cáncer.

La recaudación prevista, según ha señalado el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, es de 16.000 euros, con los 2.000 ramos de tulipanes vendidos a 8 euros cada uno. "Este dinero se destinará íntegramente a la investigación y la atención a las familias afectadas por el cáncer infantil, apoyando tanto la parte asistencial como los proyectos de investigación", ha explicado.