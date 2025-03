Adiós al histórico 24: las nuevas circulares Ci3 y Ci4 del autobús de Zaragoza empiezan a funcionar este lunes

El mapa del autobús urbano en Zaragoza da un giro de 180 grados este lunes. La histórica línea 24 dejará de rodar por la ciudad, tras muchos años llevandose el pódio de ser la ruta más usada de la ciudad. Y lo hace para dar vida a, ni más ni menos, que dos nuevas circulares en la ciudad: la Ci3 y la Ci4, que conectarán hasta siete distritos con el centro de la ciudad y con la estación Delicias.

Aunque su marcha no dejará abandonados a los usuarios más frecuentes puesto que este bus ya tiene un heredero que se pone en marcha desde esta mañana: el 38. Es más, los vecinos de Valdefierro contarán no solo con este cambio, si no que el recorrido de la línea 36 también se amplía este lunes.

Recorridos de las circulares

Las dos nuevas circulares surgen con la idea de incrementar las posibilidades de conexión con la Margen Izquierda entre el Puente de Giménez Abad y el de La Almozara, y en la Margen Derecha entre el Azud del Ebro y el Puente del Tercer Milenio.

En los días laborables, la Ci3 contará con una flota de 15 autobuses, con un tiempo medio de espera de unos cinco minutos. Los sábados se pondrán en marcha 9 buses y la espera se alargará entre 8 y 9 minutos. En domingo y festivos, serán 7 vehículos los que recorreran este trazado con un tiempo medio de espera en las paradas de 11 minutos.

La Circular Exprés Ci3 recorrerá las vías de paseo Echegaray y Caballero/ calle Salvador Minguijón; pasando por Fray Luis Urbano y Rodrigo Rebollero; la avenida Compromiso de Caspe; de San josé; Tenor Fleta; camino de las Torres; Juan Pablo Bonet; Mariano Barbasán; Tomás Bretón; García Sánchez; Unceta; avenida de Madrid; Rioja; avenida de Navarra/ C.M.E. Inocencio Jiménez; avenida de Navarra número 94; Estación Delicias; Avenida Pablo Gargallo; plaza Europa hasta llegar de nuevo al paseo Echegaray y Caballero.

La Ci4 hará un total de 14.781 metros en 84 minutos y contará con una flota de 15 autobuses en los días laborables, con un tiempo medio de espera de unos cinco y seis minutos. Los sábados se pondrán en marcha 10 buses y la espera se alargará entre 8 y 9 minutos. En domingo y festivos, serán 8 vehículos los que recorreran este trazado con un tiempo medio de espera en las paradas de unos 10 minutos.

La Circular Exprés Ci4 circulará por el paseo de la Ribera / Azud del Ebro; avenida de Cataluña / Balcón de San Lázaro; Arquitecto la Figuera /Zalmedina; avenida José Atarés, plaza Europa; avenida de la Almozara; avenida Puerta de Sancho; avenida Pablo Gargallo; Estación Delicias; Rioja/ parque Castillo Palomar; avenida de Madrid; paseo Calanda; Franco y López; Corona de Aragón; San Juan de La Cruz; Juan Pablo Bonet; camino de las Torres; avenida Tenor Fleta; camino puente Virrey/ paseo Remacha; avenida de San José; avenida Compromiso de Caspe; Salvador Minguijón; hasta paseo de la Ribera / Azud del Ebro.

Las líneas 38 y 36

La línea 38 (Bajo Aragón- Vía Hispanidad) se alargará hasta el barrio de Valdefierro, donde hará el mismo recorrido que hacía la 24. Esta ruta contará con una flota de 18 autobuses, con un tiempo medio de espera de unos 7 minutos.

Los sábados se pondrán en marcha 11 buses y la espera se alargará entre 10 y 11 minutos. En domingo y festivos, serán 9 vehículos los que recorreran este trazado con un tiempo medio de espera en las paradas de unos 13 minutos.

Por su parte, la 36, si bien en sentido Valdefierro no tendrá variaciones, en dirección Picarral se introduce un nuevo giro en la Avenida de Madrid, eliminando el paso por Brea de Aragón y Julián Sanz Ibáñez. En su lugar, los viajeros disfrutarán de un recorrido renovado por la Avenida de Madrid/Los Enlaces y Ramiro I de Aragón, un cambio que promete mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad.

El recorrido comenzará en la parada de Tulipán, seguida de Vía Láctea/Torre Pajaritos. Luego, la línea hará parada en Miguel Ángel Blanco, para continuar hacia Avenida Valdefierro.

A continuación, el recorrido continuará por la Avenida M. Rodríguez Ayuso y Avenida de Madrid nº 285/Los Enlaces. A partir de ahí, la línea girará hacia Ramiro I de Aragón y hará una parada en Julián Sanz Ibáñez.

El recorrido continuará con las paradas de Rioja y Avenida de Navarra, para luego hacer una nueva parada en Avenida de Madrid nº 29/Aljafería. Después, los viajeros podrán disfrutar del trayecto hasta Plaza Europa y Paseo Echegaray y Caballero.

La línea 36 seguirá por Avenida de los Pirineos/Macanaz, Mariano Baselga y Sixto Celorrio. A continuación, se hará una parada en Valle de Oza, seguida de Valle de Broto. Finalmente, el trayecto concluirá con las paradas en Avenida San Juan de la Peña, Monte Perdido y, por último, en Camino de Juslibol.