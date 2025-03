Zaragoza tendrá un viñedo de garnacha en el centro de la ciudad: será dos veces la plaza de toros

Zaragoza da un paso más hacia su objetivo de convertirse en la Capital Mundial de la Garnacha, con el inicio de la plantación de 129 vides en el Jardín de la Garnacha, a pocos metros de la Basílica del Pilar. Ubicado en el parque de Macanaz, este nuevo viñedo ocupará una superficie de 820 metros cuadrados (más o menos como dos plazas de toros) y estará rodeado por una valla de 130 metros para proteger las cepas.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha visitado la parcela este jueves para ver de primera mano los trabajos de plantación, que se han llevado a cabo en las últimas semanas, coincidiendo con la mejor época del año para los trasplantes. Acompañada por el presidente de la D.O. Campo de Borja, Eduardo Ibáñez, y el agricultor Jesús Domingo, uno de los propietarios de las vides trasladadas desde la denominación.

"Se ha hecho un trabajo con todas las de la ley, con todas las garantías. Cada cepa se ha trabajado de forma individual, con más de una hora de dedicación a cada una. El mimo con el que se ha traído a Zaragoza es una garantía de éxito", ha explicado Gracia, optimista de que estas cepas puedan fructificar y producir uvas de garnacha para disfrutar en el futuro.

129 vides

Las 129 vides del jardín se distribuyen entre las tres Denominaciones de Origen (D.O.) de la provincia. En total, hay 44 cepas de la D.O. Calatayud, 37 de la D.O. Cariñena y 48 de la D.O. Campo de Borja.

Según los detalles del proyecto, las cepas se han plantado siguiendo un sistema de renaturalización para garantizar su buen desarrollo. Las vides se han colocado a una distancia de 2,4 metros entre ellas, con líneas separadas por la misma distancia, en disposición "al tresbolillo", tal y como indican los expertos agrónomos de las Denominaciones de Origen.

Para asegurar el buen enraizamiento de las plantas, se ha realizado un proceso cuidadoso que incluye la excavación de hoyos de gran tamaño, la retirada de césped y la aplicación de un sustrato compuesto por tierra vegetal, arena de sílice y turba. Además, se han añadido aminoácidos para nutrir las raíces jóvenes y estimular su crecimiento.

El próximo paso será colocar un acabado superficial utilizando materiales típicos de las Denominaciones de Origen de la zona, como esquistos rojizos de Tabuenca, piedras de Cariñena y sustrato de viñedos de Calatayud.

Para prevenir plagas de hongos como el oidio, se colocarán rosales, un método tradicional que ayuda a identificar la presencia de estos problemas. También se instalará un sistema de riego por goteo para garantizar que las vides reciban la hidratación adecuada durante los meses más calurosos.

Homenaje vegetal

"Para nosotros, tener este homenaje vegetal en el centro de la ciudad es un orgullo. Es una variedad zaragozana, aragonesa y española por excelencia. Y este jardín será un símbolo histórico para la ciudad, para Aragón y, a nivel nacional, para las regiones productoras de vino", ha asegurado Gracia. Además, ha destacado la importancia de este proyecto como una forma de atraer a turistas y a profesionales del vino de todo el mundo.

Este jardín forma parte del ambicioso proyecto turístico "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", que busca promover la cultura del vino, aprovechando el patrimonio vitivinícola de la región. Con 18.000 hectáreas de viñedos y tres Denominaciones de Origen que producen vinos de garnacha reconocidos internacionalmente, Zaragoza quiere dar a conocer a zaragozanos, visitantes y turistas la riqueza vitivinícola de su provincia.

Además del jardín, el proyecto incluye un conjunto de actividades y eventos como escapadas enoturistas, un congreso científico y un festival de la garnacha abierto al público. El objetivo es conectar la ciudad con la garnacha y resaltar la importancia de esta uva, que es considerada la "uva de Aragón" por su tradición y su relevancia en la región.