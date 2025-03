Pillan a uno de los bares de moda de Zaragoza con más del doble del aforo máximo permitido

El abanico de sanciones puestas a bares, restaurantes y discotecas en Zaragoza no para de ampliar. Las infracciones son diversas y van desde locales 'pirata' que continuan la fiesta con la persiana bajada a los que duplican el aforo permitido.

Recientemente, se ha dado a conocer que varios locales de la ciudad enfrentan sanciones graves por infringir las normativas de aforo y horarios, reflejando el aumento de los controles y las sanciones en el sector de la hostelería. Uno de los casos más notorios es el del bar Señorita Smith, ubicado en la calle Casto Méndez Núñez que ha sido señalado por exceder el aforo máximo permitido en un 150%.

Una vez que se ha incoado el procedimiento, el establecimiento tiene un plazo para presentar alegaciones, que serán evaluadas por las autoridades competentes. Esto les permite explicar su versión de los hechos y, si lo consideran oportuno, aportar pruebas o argumentos que puedan influir en la decisión final.

Es importante entender que, aunque se haya incoado el procedimiento sancionador, esto no implica automáticamente que se imponga la multa o sanción establecida. La sanción final se determinará después de revisar las alegaciones presentadas, y las autoridades pueden decidir si se mantiene la sanción, si se ajusta a una cantidad menor o, incluso, si se desestima la denuncia si se considera que no hubo infracción o que la infracción no fue tan grave.

Otro establecimiento que figura en la lista del Consejo de Gerencia por el exceso de aforo es el bar Chilimango, situado en la calle Santa Cruz. En este caso, el local, gestionado por la empresa El Viejo Negroni S.L., ha superado el aforo en un 30%, 27% y 25% en diferentes ocasiones, lo que, en este caso, sí ha resultado en una multa de 2.200 euros.

Infracciones horarias

Sin embargo, las infracciones no solo se limitan al exceso de aforo. Una serie de bares y cafeterías también han sido sancionados por sobrepasar la hora de cierre permitida. Por ejemplo, el establecimiento Doner Kebab, ubicado en la avenida de Madrid ha sido multado con 601 euros por sobrepasar en 1 hora y 50 minutos su horario de cierre.

Un caso similar ha ocurrido con el bar Embrujo de Río Lobos, en la calle Baltasar Gracián, que también recibió una sanción de 601 euros por exceder el horario de cierre en 1 hora y 50 minutos.

Con casi 2.000 euros de multa ha sido sancionado el bar La Toxi-K, en la calle Doctor Horno Alcorta, por sobrepasar en varias ocasiones el horario de cierre, en 2 horas y 46 minutos, 3 horas y 35 minutos, 3 horas y 40 minutos, y 3 horas y 11 minutos, acumulando expedientes. Además, se le han impuesto sanciones por no cumplir con las medidas de seguridad adecuadas, con extintores caducados y la actividad realizada a puerta cerrada.