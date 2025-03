El “orgullo de barrio” toma Zaragoza en una abarrotada Cincomarzada: "Reivindicamos las batallas de la ciudad"

Como cada 5 de marzo los barrios salen a la calle para defender sus derechos y dar voz a las reivindicaciones de las asociaciones vecinales. Este año no iba a ser menos y decenas de vecinos de Zaragoza se han congregado frente al Ayuntamiento de Zaragoza antes de dar marcha hasta el Parque Tío Jorge donde les esperaba la fiesta.

Un ambiente muy festivo, pero sobre todo muy reivindicativo, ha inundado Zaragoza en su paseo desde la plaza del Pilar hasta el Parque Tío Jorge. Las ya míticas pancartas en forma de señal de tráfico mostraban las reivindicaciones donde las quejas por unas líneas de buses en condiciones han abundado. No solo eso ya que desde diversos barrios han salido en defensa de una sanidad de calidad en sus centros de salud.

Antes de comenzara la marcha, el ritmo lo han puesto los Gaiteros del Rabal que han sacado a bailar a más de uno mientras hacían tiempo antes de partir. Pilar, una de sus miembros más veteranas, defendía el derecho a alzar la voz: "Este es un día dedicado a nosotros para reivindicar los derechos de nuestros barrios".

Olga Sancho, desde el Barrio Jesús, alzaba su particular pancarta en defensa de espacios polivalentes en su zona: "No tenemos equipamientos, es un barrio antiguo, pero ha crecido mucho su población", ha explicado esta vecina. Así, ha detallado que espacios tienen "de sobra", pero hay una falta de equipamiento: "Los vecinos lo estamos pidiendo", ha recalcado.

Olga Sancho y José Luis Almenara junto a sus reivindicaciones en la Cincomarzada de Zaragoza E. E.

No es la única reivindicación que desde el barrio de la margen izquierda del río Ebro reclaman. No han sido uno de los barrios más golpeados por la reubicación de las líneas de buses, pero si se quejan, junto a otros barrios afectados como La Jota, la falta de frecuencias de la línea 50: "No se puede tener un autobús para un hospital con frecuencias de 20 o 25 minutos", detallaba. Esta línea sirve de eje vertebrador de los barrios hasta el Hospital Royo Villanova. Ante las demoras ha explicado que muchos de los vecinos que ven obligados a coger vehículo particular o abocados a pagar un taxi.

Desde el barrio de Casetas ha acudido José Luis Almenara, quien además de alzar la voz por problemas del día a día como refuerzos en sistema de Urgencias del centro de salud de Casetas que ha quedado reducido a un solo equipo, a esta Cincomarzada traía "reivindicaciones históricas" del barrio: "Pedimos la reversión al barrio del cuartel de automovilístico 'la Base', frena la expansión del barrio y ahora mismo no tiene ninguna función al estar vacío sus 80.000 metros cuadrados de espacio que ocupa", ha detallado.

Lectura del manifiesto de los barrios en la Cincomarzada E. E.

Su llegada a un abarrotado Parque Tío Jorge ha venido con la lectura del manifiesto a voz del presidente de la FABZ, Arturo Sancho, quien, además de reivindicar el día histórico e imporante que se celebra en Zaragoza, ha reprochado al Ayuntamiento de Zaragoza que haya programado en este día la entrega de unos premios culturales. No ha sido el único en hablar ya que Horacio Royo, presidente de Junta Municipal del Distrito del Rabal y concejal del PSOE en el Ayuntamiento, ha defendido que por su parte "siempre hay escucha" y la importancia de la reivindicación de los barrios. En ambos discursos ha estado muy presente el devenir de esta fiesta el próximo año ante las obras del parque.

Así, Arturo Sancho ha hecho entrega de las quejas de los barrios a Alfonso Mendoza, consejero de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Este ha defendido el derecho a alzar la voz de los barrios, aunque ha habido cierta discordancia con los vecinos en algunas de sus palabras lo que le ha valido algunos abucheos.

La jornada también ha contado con la entrega de reconocimientos como a cuatro mujeres del Barrio Jesús que han luchado por los derechos de la Sanidad donde ha estado muy presente el recuerdo a una de las homenajeadas que ya no estaba entre ellas. Así, antes de seguir la fiesta en el Parque Tío Jorge donde ya se podía escuchar la música, y la bebida y comía fluía, se ha dado entrega de reconocimiento al rapero del barrio de las Delicias El Momo. El cantante ha cerrado esta primera parte del día interpretando su tema con Estopa, 'Somos de barrio'.