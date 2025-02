Manifestantes claman por el fin de la guerra de Ucrania tres años después de su inicio: "Esperamos volver a casa"

"¡No a la guerra!" Decenas de manifestantes se han congregado en Zaragoza para pedir el fin a una guerra que por el momento no tiene fin. El pasado 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin lanzó el que sería el primer ataque armado y que dio comienzo a la guerra de Ucrania. Miles de ucranianos se vieron obligados a huir de su país para conseguir seguridad. Parte de ellos se han manifestado este sábado por la paz.

Giada, acompañada de su hijo pequeño, se vieron obligados a refugiarse en España nada más que estalló la guerra. A finales de marzo de 2022 decidieron venirse por el bien de su seguridad: "En nuestra zona no paran de sonar alarmas y hay bombardeos es muy peligroso para mí y, sobre todo, para el niño", cuenta.

De esta manera, se vieron obligados a abandonar su país, dejando a su familia ahí: "Mis padres y mi marido siguen ahi. Es una situación que vivimos muchos de los ucranianos que nos vinimos", relata Giada. Ante el posible pacto y conversaciones que se están produciendo entre Vladimir Putin y Donald Trump, presidente de Estados Unidos admite no tener mucha fe en ello. A pesar de ello, anhela poder estar en Ucrania: "Esperamos volver, ojalá este año", dice esperanzada.

Una situación diferente, pero no aún menos angustiosa vive Anastasia. Esta joven es española pero con madre ucraniana: "Estuvimos en Ucrania un mes antes de que estallara la guerra y ya estaba el ambiente un poco tenso", recuerda. Aunque sus padres y ella vivan aquí, señala que casi toda su familia se encuentra en Ucrania: "Por suerte se pudieron trasladar al norte, pero claro, es difícil porque sigue habiendo bombardeos y, además, está todo más caro y no tienen tanto dinero", destaca.

Ante el tener que vivir esta guerra desde lejos, Anastasia reconoce que hay momentos de incertidumbre por el saber cómo se encuentran. "Estamos espectantes porque claro a la mínima que no te contestan te preocupas porque puede haber pasado de todo", recalca.

Anna, ucraniana en Zaragoza, se manifiesta por la paz E. E.

Mientras, Anna celebra poder haber traído hace unos meses a su familia a Zaragoza tras años intentándolo. Esta ucraniana emigró a Zaragoza en 2014 cuando comenzó la guerra del Dombás para poder tener un futuro. Desde ese momento, no ha podido volver ya que admite que se encuentra en una "lista negra" por sus idelaes.

Así, recuerda que la guerra tuvo su comienzo en 2022 sino que Ucrania llevaba activa desde 2014: "Antes la gente no se daba cuenta, había personas que no sabían ni donde estaba Ucrania", señala Anna. "La gente tiene que saber que esta guerra no solo es de Ucrania, sino que es de toda Europa porque Putin no solo va a querer Ucrania sino que quiere mucho más", señala esta ucraniana.

En esta misma línea, se muestra escéptica ante el posible pacto entre Estados Unidos y Rusia, y pide reacción a la Unión Europeo: "Es una guerra que también afecta a ellos, se ha visto en los precios que se ha encarecido todo", recalca. Asimismo, también destaca el papel de los españoles. "Estamos muy agradecidos porque nos han acogido sin problema y nos han puesto facilidades", agradece.

Así, decenas de manifestantes han ondeado una gran bandera que ha recorrido las calles desde plaza Aragón hasta la plaza del Pilar. Ya frente a la Basílica han leído un manifiesto con un mensaje claro: la paz. "Queremos paz en nuestro país y queremos que dejen de morir nuestros paisanos, nuestros niños y que sus paders no tengan que enterrarlos", reza el inicio del manifiesto.

"Hemos salido a a calle para recordar a todo el mundo que Ucrania está luchando no solo por la guerra sino también por la democracia", recalcan. Así, ha finalizado que la guerra no acabará hasta que se sientan seguros: "¡Ucrania vencerá, viva Ucrania libre!", gritan.