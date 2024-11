El sindicato mayoritario del bus en Zaragoza se descuelga del resto y convoca 13 días de paros: así afectarán al servicio

Sattra, el sindicato mayoritario el bus urbano de Zaragoza, se ha descolgado del resto del comité y ha convocado paros durante nada menos que 13 días del mes de diciembre. La agrupación llevaba meses advirtiendo sobre la posibilidad de llamar a la huelga por la "falta de avances" en la negociación del convenio y ha cumplido su amenaza.

"La empresa sigue donde estaba, quiere acabar 2024 sin ninguna negociación. Teníamos que dar un paso adelante", apunta el presidente del comité y líder de Sattra, José Manuel Montañés. Empresa y sindicatos fueron al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) en busca de avances y, como no los hubo, volvieron a reunirse en cocheras.

"Son encuentros para pasar la mañana. Sigue sin haber novedades. Así va a ser muy complicado que firmemos", declara Montañés. Sattra posee 7 de los 23 delegados que forman el comité, mientras que el resto se reparten entre CC. OO. (6), CUT (5), UGT (3) y CSIF (2).

Así, la previsión es que los conductores paren dos horas al día, de 7.30 a 8.30 y de 19.30 a 20.30, los días 2, 3, 5, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre. También habrá huelga los días 10, 11, 12 y 13, siendo en estos casos los tramos afectados los que van de 7.45 a 8.45 y de 19.45 a 20.45.

En talleres, la convocatoria se circunscribirá a la primera hora de los turnos de mañana y tarde y a la última del turno de noche. A diferencia de otros paros, estos no serán sometidos a referéndum en cocheras, ya que no parten de la totalidad del comité. Según Montañés, en los últimos días han hecho una votación entre los afiliados de Sattra y la respuesta "ha sido abrumadora". "El 100% ha dicho que sí. La gente lo tiene muy claro", afirma.

El comité y la empresa volverán al SAMA el día 27 a petición de Avanza y al día siguiente, la compañía se reunirá en solitario con Sattra para abordar la convocatoria de huelga. Un día más tarde, el 29, habrá una asamblea para "afiliados y simpatizantes de Sattra" de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 en el número 55 de la travesía de Puente Virrey.

Sattra asegura que la convocatoria está "abierta a todos los sindicatos que quieran adherirse". Su decisión, no obstante, está lejos de contestar al resto de formaciones. Para CC. OO., el segundo con más peso en el comité, todo es "un esperpento". "Esto no se ha dado nunca. Lo más parecido fue en 1986, un año de despidos y conflictividad laboral", indica su representante, Raúl Cabeza.

Él no entiende que un sindicato que "tiene un porcentaje de representatividad del 30%" convoque paros "unilateralmente" e imponiéndose a la mayoría del comité. Cabeza admite que la negociación está "bastante parada". "Pero seguimos negociando y sigue habiendo reuniones, las conversaciones no están rotas", subraya.

Mucho más duros se muestran desde el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), el tercero con más delegados. A su juicio, Sattra "ha decidido situarse al borde de un precipicio" y corre el riesgo de "llevarse por delante a la plantilla entera". "CUT no ha apoyado nunca que el sindicato que dirige el comité pase de los trabajadores y los ningunee, y lo ocurrido nos confirma que la situación no puede ser más grave", dice en su web.

La relación entre Sattra y el CUT ha ido deteriorándose con el paso de los meses, un conflicto que promete no resolverse hasta febrero de 2026, cuando están previstas las próximas elecciones del comité.

Más paros

Montañés no ve probable desconvocar los paros. "La empresa tendría que dar un giro de 180 grados. No lo veo", afirma. Los suyos no son, en todo caso, los únicos sobre la mesa. Los convocados por CC. OO. y UGT a nivel nacional se mantienen para los próximos días 28 y 29 de este mes de noviembre. En este caso serán diarios, siendo previsible que el Ayuntamiento de Zaragoza vuelva a marcar unos servicios mínimos similares a los de la última jornada.

Con estas protestas, paralizadas temporalmente por la tragedia de la DANA en Valencia, estos dos sindicatos buscan adelantar la edad de jubilación anticipada, ya que seguir hasta los 67, aseguran, supone un riesgo para su propia seguridad y para la del resto de los usuarios.

De que se hagan o no finalmente dependerá el calendario de las protestas de Sattra, que podrían irse más allá del 23 de diciembre. Ahora está por ver qué seguimiento tienen los paros al estar promovidos únicamente por uno de los sindicatos.