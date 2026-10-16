Nolasco, este viernes, durante el acto en Castelserás. E. E.

La Junta Electoral tumba un recurso del PSOE contra Vox en Aragón: pedían cancelar una "inauguración encubierta"

La Junta Electoral provincial de Teruel ha tumbado este viernes un recurso del PSOE contra Vox por lo que los socialistas consideraban una "inauguración encubierta".

La queja se centraba en la visita del vicepresidente Alejandro Nolasco a Castelserás, donde ha podido ver el espacio en el que se ubicará la futura residencia de mayores.

El PSOE pedía medidas "urgentísimas" ante los indicios de un acto de promoción institucional equiparable a una inauguración encubierta de proyecto basándose en su posible incompatibilidad con los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del Régimen Electoral General.

Lo que se buscaba, según la resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, era suspender "la dimensión mediática" de la visita.

Sin embargo, la secretaria de la Junta señala que la denuncia no indica los factores que comprometen la neutralidad política en periodo electoral ni contiene los datos fácticos necesarios para apreciar una violación de los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales.

Tampoco consta que se dirija directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, a inducir el sentido del voto de los electores, en los términos del punto cuarto de la citada Instrucción.

Contra esta resolución cabe recurso de alzada en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo y ante la Junta que la hubiera dictado, conforme el art. 21 y 120 de la LOREG.

El acto en sí, no obstante, ya se ha celebrado.

En él, Nolasco ha destacado que Aragón ha reducido el tiempo medio de espera en la resolución de los expedientes de la dependencia a 109 días.

El líder de Vox también ha conocido de primera mano las gestiones del Gobierno local en la elaboración del nuevo anteproyecto municipal de la residencia, que contempla la creación de un centro de día de 10 plazas y una residencia dotada con 22 plazas.