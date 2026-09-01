La Feria ideal para visitar este sábado 5 de septiembre: más de 30 comercios con descuentos de hasta el 80%

Teruel tiene una cita este sábado con las compras a precios reducidos.

La Feria de las Oportunidades volverá a ocupar la calle y la plaza de San Juan con una treintena de establecimientos de la ciudad y descuentos que llegarán hasta el 80%.

La jornada se celebrará de 10.00 a 20.00 horas, de forma ininterrumpida, y reunirá propuestas de distintos sectores.

Moda, calzado, complementos, automoción, moda infantil, productos para bebés, lencería, artesanía, flores y decoración estarán presentes en esta vigesimotercera edición.

La iniciativa está organizada por las tres asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de Teruel, Centro Comercial Abierto, ASEMPAZ y ACES Teruel, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural de Teruel y la Cámara de Comercio.

FERIA DE OPORTUNIDADES 2026. Ayuntamiento de Teruel

El objetivo es doble. Por un lado, ofrecer a los clientes productos de temporadas anteriores a precios especialmente atractivos. Por otro, ayudar a los pequeños negocios a dar salida al stock acumulado antes de afrontar las nuevas colecciones de otoño.

De hecho, los descuentos alcanzarán el 80% en algunos productos, una de las principales bazas de una feria que se ha convertido ya en una cita habitual cada comienzo de septiembre.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a los turolenses a acercarse a la cita y respaldar al comercio de proximidad. La regidora ha destacado que la feria lleva 23 ediciones celebrándose y que, durante estos años, ha conseguido convertirse en un evento esperado por los vecinos.

"Si algo lleva 23 años haciéndose, es porque es un modelo de éxito, sin ninguna duda", ha señalado Buj. También ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones y de los empresarios que mantienen su actividad en la ciudad y contribuyen a dinamizar las calles del centro.

Descuentos de hasta el 80%

La representante de ACES Teruel, María Parrilla, ha explicado que este año participarán 30 establecimientos, además de dos ONG.

La oferta permitirá encontrar productos de diferentes sectores y, según ha señalado, cada edición se incorporan nuevos negocios para ampliar la variedad.

La fecha tampoco es casual.

El final de las rebajas y la llegada del otoño hacen de esta feria una oportunidad para que los comercios puedan desprenderse del género que todavía tienen en sus almacenes y hacer hueco a las nuevas colecciones.

Para los compradores, eso se traduce en una jornada en la que será posible encontrar productos con importantes descuentos y realizar compras en pleno centro de Teruel.

El concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón, ha defendido precisamente el papel de la iniciativa como apoyo a los pequeños negocios. "El Ayuntamiento de Teruel piensa más que nunca en local", ha asegurado, antes de destacar que la feria permite a los autónomos transformar parte del stock que no se ha vendido en liquidez.

Girón también ha recordado otras medidas municipales de apoyo al comercio, como la campaña de Vuelta al Colegio, dotada con 81.000 euros, que en sus primeros días registró alrededor de 900 operaciones y compras por unos 115.000 euros.

La Feria de las Oportunidades volverá así a sacar el comercio turolense a la calle este sábado. Una jornada para buscar descuentos, encontrar productos de temporadas anteriores y apoyar a los establecimientos locales en el inicio de una nueva temporada.