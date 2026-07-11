Azcón reivindica La Vaquilla de Teruel como Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Son unas fiestas espectaculares"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, le pone a Jorge Azcón el pañuelo rojo representativo de La Vaquilla Gobierno de Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha querido perderse esta edición de las Fiestas de la Vaquilla en Teruel, y tiene previsto presenciar por primera vez su momento más especial, la puesta del pañuelo al Torico.

Para Azcón, este es un acto que, dice, le hace “especial ilusión”, dentro de unas fiestas que define como “espectaculares”.

“Forman parte de la identidad de los turolenses, con una emoción que se transmite de generación en generación, que representa el orgullo de ser turolense”, ha resaltado.

Así, el presidente aragonés no tiene dudas de que Teruel se merece que La Vaquilla sea nombrada como fiesta de interés turístico nacional.

“Son fiestas que hace la gente, las 22 peñas. Más de 12.000 turolenses forman parte de las 22 peñas. Las Bodas de Isabel ya tienen el reconocimiento de internacional, y estas fiestas se lo merecen por el componente festivo y la imagen que se traslada de la ciudad de Teruel”, ha defendido.

El Ayuntamiento inició el pasado mes de marzo los trámites para que la Vaquilla sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El origen de la fiesta está estrechamente ligado a la fundación de la ciudad y a la veneración del Santo Ángel Custodio. Existen referencias documentales que sitúan celebraciones taurinas ya en el año 1217, apenas 34 años después de la reconquista.

En el siglo XVII, el cronista Yagüe de Salas, en su obra Epopeya Trágica de los Amantes (1616), relata festejos taurinos coetáneos a la historia de los Amantes. Asimismo, el Libro Verde de la ciudad (1679) documenta la tradición del toro ensogado en honor a la boda de Carlos II.

La estructura actual de la fiesta, con la participación activa de las Peñas Vaquilleras, se consolida a partir de 1943 tras el paréntesis de la Guerra Civil, evolucionando desde las antiguas cofradías y gremios medievales hacia las actuales asociaciones culturales.

Durante esos días, la ciudad registra una ocupación hotelera del 100% tanto en la capital como en localidades del entorno, habilitándose además zonas oficiales de acampada y refuerzos extraordinarios de transporte público desde Zaragoza y Valencia. En 2025 se realizó un estudio de impacto económico que acredita la importancia de la fiesta para la actividad comercial, hostelera y de servicios.