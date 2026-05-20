Ya es oficial: la DPT destina 800.000 euros para impulsar actividades culturales en los municipios

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 800.000 euros destinada a fomentar actividades culturales y deportivas en los municipios de la provincia. Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 5 de junio.

Estas subvenciones están dirigidas a financiar actividades culturales, musicales, artísticas y deportivas, además de cursos de formación, semanas culturales, concursos artísticos, actuaciones musicales y encuentros o pruebas deportivas municipales.

El periodo de ejecución de las actividades deberá desarrollarse entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Gracias a esta línea de ayudas, el pasado año se llevaron a cabo un total de 805 actos en la provincia.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y el diputado provincial de Cultura, Miguel Iranzo, han presentado los detalles de la convocatoria en rueda de prensa. "Lo que pretendemos es activar culturalmente los 236 municipios de la provincia de Teruel con 800.000 euros de presupuesto para actuaciones culturales o deportivas que generen actividad cultural", ha señalado Juste.

La distribución de las ayudas contempla una cantidad fija para cada municipio solicitante de 1.175,64 euros. A esta cifra se sumará otra partida en función del número de habitantes de cada localidad.

Para calcular estas cantidades se tomarán como referencia los datos oficiales del Padrón Municipal a 1 de enero de 2025. De este modo, se asignará una cuantía de 1,01 euros por habitante, además de otra cantidad variable según once tramos de población establecidos.

Las ayudas oscilan desde los 900 euros para municipios con menos de 25 habitantes hasta los 5.000 euros para aquellos que superen los 4.000 vecinos.

Por su parte, el diputado de Cultura, Miguel Iranzo, ha destacado el alcance de la convocatoria anterior. "Hablamos también de la cantidad de actos, que son 805 actos desarrollados los que se subvencionaron", ha afirmado Iranzo.

Los municipios de Teruel, Alcañiz y Andorra quedan fuera de este reparto al contar con una población superior, con el objetivo de no alterar una distribución equitativa entre las localidades más pequeñas.

Estas tres localidades, además, son las únicas que pueden participar en la convocatoria cultural Red Aragonesa de Espacios Escénicos, impulsada por el Gobierno de Aragón junto a las diputaciones provinciales. Por este motivo, disponen de una asignación fija de 2.000 euros para Teruel, 4.000 euros para Alcañiz y 8.000 euros para Andorra.

Asimismo, conviene destacar que podrán acogerse a esta convocatoria todos los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Teruel que deseen desarrollar este tipo de actividades.