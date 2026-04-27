Ya ha entrado en vigor: nuevas ayudas de hasta 1.200 euros para la vivienda en alquiler este 2026

El precio de la vivienda y el alquiler está por las nubes, por lo que cualquier ayuda económica es bien recibida.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha informado tras la Junta de Gobierno de la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler destinadas a familias monoparentales, un colectivo que el Ayuntamiento considera especialmente vulnerable.

Buj ha destacado que estas ayudas están dirigidas a cualquier progenitor que afronte en solitario el mantenimiento familiar, independientemente de su género, aunque ha reconocido que mayoritariamente son mujeres con hijos quienes integran este tipo de hogares. En este sentido, ha subrayado las dificultades añadidas que encuentran en el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas actuales tanto a nivel nacional como local.

Estas subvenciones, puestas en marcha el pasado año, tuvieron una acogida limitada debido al desconocimiento inicial, una situación habitual en nuevas líneas de ayudas. No obstante, el Ayuntamiento ha decidido mantenerlas al considerar que responden a una necesidad social evidente.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha detallado que el objetivo de estas ayudas es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler y aliviar la carga económica que supone para las familias monoparentales.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, presenta las nuevas ayudas para el alquiler.

El plazo de solicitud se abrirá mañana 28 de abril y permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, ampliándose respecto al año anterior para facilitar la tramitación y permitir que un mayor número de familias conozca la convocatoria.

Como principal novedad, además de las familias con carné de familia monoparental expedido por el Gobierno de Aragón, podrán acceder aquellas en las que el progenitor tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos, ampliando así el alcance de la ayuda.

La subvención cubrirá hasta un máximo de tres mensualidades del alquiler de la vivienda habitual, con un límite de 400 euros mensuales, lo que supone un máximo de 1.200 euros por familia. La partida total destinada a esta convocatoria asciende a 10.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, contando con apoyo tanto de la oficina municipal de vivienda como de los servicios sociales para su tramitación.

Requisitos para acceder a las ayudas

Podrán ser beneficiarias las personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento en Teruel que cumplan una serie de condiciones:

Disponer del reconocimiento de familia monoparental o cumplir los nuevos supuestos de custodia exclusiva.

Tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Estar empadronadas, junto al resto de la unidad familiar, en la vivienda alquilada.

Que el inmueble constituya su residencia habitual y permanente.

No existir relación de parentesco de primer grado con el arrendador.

Acreditar ingresos anuales inferiores a 4,5 veces el IPREM (32.400 euros brutos anuales).

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva simplificada conforme a la ordenanza municipal vigente en materia de subvenciones.