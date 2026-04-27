La Diputación de Teruel impulsa un sondeo que permite a Cantavieja contar con una nueva captación de agua

Joaquín Juste, en el centro, junto a Ignacio Baeta y Ricardo Altabas en la actuación. Diputación Provincial de Teruel.

El municipio turolense de Cantavieja cuenta desde ahora con una nueva captación de agua tras la finalización de un sondeo de explotación impulsado por la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La actuación, ejecutada en apenas diez días, ha supuesto una inversión de 259.803,82 euros. Su objetivo principal era resolver los problemas de abastecimiento que afectaban a la localidad.

Los trabajos se enmarcan dentro del Plan de Sondeos de Investigación y Explotación de 2026.

Este programa provincial está dotado con cerca de un millón de euros y contempla intervenciones similares en un total de once municipios a lo largo del año.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, visitó la zona acompañado por el responsable del Gabinete Geológico, Ignacio Baeta, y el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas.

Durante la visita, Juste subrayó el esfuerzo inversor que está realizando la DPT para atender las necesidades hídricas de los municipios de la provincia.

“Los sondeos son clave para garantizar el abastecimiento en el municipio. Esto supone tranquilidad para los pueblos”, afirmó.

El nuevo sondeo, ubicado en la zona conocida como Las Fontanas, ha alcanzado una profundidad de 444 metros, con el nivel del agua situado a 120 metros.

Las actuaciones han incluido la instalación de una tubería de carbón para canalizar el agua extraída.

Según las previsiones, esta infraestructura permitirá un caudal de explotación superior a los 23 litros por segundo, lo que contribuirá a mejorar el suministro en la localidad.

Además de Cantavieja, el plan provincial contempla actuaciones en otros diez municipios: Gargallo, Aguilar de Alfambra, Bádenas, La Fresneda, Riodeva, Bea, Jabaloyas, Manzanera, Mosqueruela y Nogueruelas.

Con estas intervenciones, la Diputación de Teruel busca reforzar la seguridad hídrica en el territorio y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los municipios.