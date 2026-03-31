El Miteco no sacará a concurso los MW que Endesa deje sin ejecutar en Andorra y los dará a otros proyectos

El Ministerio para la Transición Ecológica descarta celebrar un nuevo concurso con los megavatios del Nudo Mudéjar que Endesa no ejecute, con el objetivo de que sean aprovechados por otros proyectos “en beneficio del territorio”.

Así se lo ha trasladado la directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, al alcalde de Andorra, Rafael Guía, durante una reunión en la que han abordado la situación del concurso del Nudo Mudéjar.

Endesa se adjudicó en 2022 los 1.200 MW que liberó la Central Térmica de Andorra, pero el Ministerio denegó la autorización de prácticamente dos tercios de su proyecto, dejando únicamente 406,3 MW de potencia renovable.

Ahora, desde el ITJ han confirmado su “firme voluntad” de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

“Hemos pedido a la empresa adjudicataria que optimice las posibilidades que da la DIA en la instalación de megavatios. La capacidad que quede liberada o la sobrante, aquella que no se pueda ejecutar, no se va a perder”, ha apuntado.

Fueron una decena las empresas que optaron a ese concurso, entre ellas, Forestalia, Acciona o Iberdrola, aunque finalmente se lo quedó Endesa, que durante décadas había gestionado la energía de la Central Térmica.

“Fue una lista de adjudicatarios muy larga. Y estamos trabajando, como digo, para ver cómo ofrecérsela a los que iban detrás de Enel, porque nuestro compromiso con el territorio es claro”, subraya Carreras.

El alcalde de Andorra reconoce que no puede salir contento de la reunión por la demora que se puede provocar en los planes de reindustrialización, aunque celebra que no se vaya a perder la potencia prevista.

Desde el ITJ recuerdan que ya han concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales. E insisten en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando al territorio, con una nueva convocatoria de ayudas en el segundo semestre de 2026.