Clamor para paralizar la construcción del Cluster Maestrazgo en Teruel: "Es el mayor ecocidio de Europa"

Los últimos registros y detenciones en las sedes de Forestalia y del Ministerio para la Transición Ecológica han vuelto a encender los ánimos en la provincia de Teruel con los macroproyectos de renovables.

En el punto de mira estuvieron el dueño de Forestalia, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio que, supuestamente, habría sido quien facilitó las autorizaciones ambientales pese a contar con informes técnicos en contra.

Domínguez, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, recibió participaciones en al menos dos empresas del grupo Forestalia como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Todo ello ha generado un importante revuelo social en la provincia y, principalmente, en las organizaciones que han liderado la oposición a Forestalia, que son Teruel Existe y la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel.

Las causas en los juzgados se han ido sucediendo en los últimos años, incluida una última hace apenas un mes por parte de la plataforma 13M, que presentó una denuncia penal contra el Ministerio, el Gobierno de Aragón y el Inaga por las autorizaciones de Forestalia.

Tanto Forestalia como el fondo danés CIP, actual propietario del Cluster Maestrazgo han rehusado hacer declaraciones al respecto de las investigaciones sobre las autorizaciones ambientales. Actualmente, el proyecto está pendiente de obtener permisos de construcción, pese a que, en su día, se anunció que las obras empezarían en el primer trimestre de 2025.

Para el movimiento ciudadano Teruel Existe, el Cluster del Maestrazgo es el “mayor ecocidio de Europa”, y ya es “inconcebible” que se dieran las autorizaciones ambientales.

“No hace falta que vaya ningún biólogo ni especialista en fauna, flora o geología para ver el Maestrazgo. Es como si estuvieses en pleno Ordesa y pensases en poner un proyecto eólico. ¿Pero cómo vas a poner un proyecto eólico en Ordesa? Nadie pensábamos que daría esa autorización al Cluster Maestrazgo, es impensable”

Desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel esperan que esa paralización cautelar del Cluster Maestrazgo llegue lo antes posible, después de que las investigación en curso “esté ratificando lo que pensábamos”.

“Teníamos claro que las declaraciones ambientales no eran normales, pero no teníamos más datos. Empezamos a investigar y preguntar, y el Ministerio nos respondía de forma ambigua. Esto confirma que esas sospechas eran ciertas y que las tramitaciones eran fraudulentas”, apunta Javier Oquendo, portavoz de la plataforma.

Ahora, esperan que no solo se quede en el Cluster Maestrazgo, sino que se extienda a otros proyectos de Forestalia.

“Si la tramitación de la declaración ambiental es fraudulenta no solo en este parque, como se ha demostrado, debería ser extensible a todos los proyectos tramitados por el señor Eugenio Domínguez”, ha añadido Oquendo.

Otras formaciones políticas como Chunta Aragonesista se han sumado a la reivindicación para paralizar el Cluster Maestrazgo. Ya han presentado tres preguntas parlamentarias en el Congreso para suspender todos los procedimientos de proyectos renovables de Forestalia en los que participó Eugenio Domínguez, así como revisar todos los procedimientos administrativos que han beneficiado a esta empresa.