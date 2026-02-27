Gran acogida a las conferencias de Pedro García Aguado en Teruel, impulsadas por Caja Rural y Fundación Térvalis

Las dos conferencias impartidas en Teruel por Pedro García Aguado, organizadas por Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis, han reunido a cerca de un millar de personas y han generado una valoración muy positiva entre la comunidad educativa y el público asistente.

La primera cita, celebrada este jueves en el Teatro Marín bajo el título 'El reto de educar hoy', registró aforo completo reuniendo a cerca de 500 personas entre padres, madres, docentes, estudiantes de magisterio, AMPAS y público en general. A lo largo de la sesión, Pedro García Aguado abordó los desafíos actuales de la educación familiar y escolar, generando un alto grado de participación y transmitiendo pautas prácticas para mejorar la comunicación con niños y adolescentes, así como para prevenir conductas de riesgo y afrontar los retos derivados del uso de las nuevas tecnologías.

Este viernes ha tenido lugar la segunda conferencia, "Viaje de aprendizaje", dirigida a alumnos de 4º de ESO. Más de 400 estudiantes han asistido al encuentro, procedentes de institutos de Teruel capital, Albarracín y Cella, en una actividad organizada en colaboración con el Servicio Provincial de Educación. Durante su intervención, el ponente ha compartido experiencias personales y mensajes inspiradores centrados en la superación, la toma de decisiones y la importancia de desarrollar hábitos saludables, conectando de forma cercana con el alumnado.

Con la celebración de estas dos conferencias, Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis reafirman su compromiso con el apoyo a familias, jóvenes y profesionales de la educación, acercando a la ciudad iniciativas formativas de alto impacto y promoviendo espacios de reflexión sobre los retos actuales que afronta la sociedad.

Desde Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis se presentarán próximamente nuevos eventos con ponentes de referencia. El primero de ellos será una conferencia del periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega, quién impartirá dos conferencias, una en el Campus universitario de Teruel y otra en el salón de Actos de la DGA el próximo 17 de abril.

El siguiente será Teruel Mágico 2, un evento multidisciplinar con programas de radio, conferencias, magia e ilusionismo y un espectacular concierto homenaje a Joaquín Sabina, organizado de la mano del legendario periodista Miguel Blanco entre el 15 al 17 de mayo.

Por último, Beatriz Izquierdo, autora del libro 'Pero qué me dices Bro, ¿cómo va a ser eso delito?', impartirá una conferencia y mesa redonda junto a profesionales de las fuerzas de seguridad, educación y sanidad el 17 de septiembre.