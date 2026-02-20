Las Bodas de Isabel llenan los hoteles a 50 kilómetros a la redonda: "Es un fin de semana único para todo Teruel"

Difícilmente imaginarían Isabel de Segura y Diego de Marcilla que su historia de amor iba a tener tanto éxito ocho siglos después. La historia de los Amantes de Teruel no solo se ha convertido en un referente cultural, sino que también han llevado a la ciudad a vivir un fin de semana único en el que puede llegar a doblar su población.

Para Teruel, esta historia es ya uno de sus grandes atractivos turísticos al que llegan visitantes de múltiples puntos del país e incluso internacionales, que llegan enamorados de los encantos de una ciudad que, durante tres días, viaja hasta la Edad Media.

Así, los hoteles se encuentran prácticamente al completo desde hace tiempo, pero todavía con algún hueco para aquellos que se decidan a última hora por sumergirse en una de las historias de amor más bellas que se han contado.

“Desde hace tiempo estamos preparándonos con más personal para afrontar todo lo que viene. La restauración da más servicio de lo habitual para cubrir las necesidades de tanta gente e intentamos ampliar el horario de cocinas para abarcar más clientes. Todos necesitamos ese apoyo de personal extra para cubrir estos días”, remarca Elena Marco, presidenta de la asociación Teruel Empresarios Turísticos.

Pero este éxito ya no se queda solo en Teruel, sino que se expande por múltiples puntos de la provincia, con hoteles “casi al 100%” hasta a 50 kilómetros a la redonda.

“Cada vez llega más lejos. Tenemos datos de que Mora de Rubielos y Albarracín también tienen una ocupación muy alta, prácticamente completos. La fiesta se concentra en Teruel, pero, con tal de venir, a la gente no le importa desplazarse hacia pueblos o poblaciones más cercanas”, destaca Marco.

Al contrario que en otras fechas marcadas como las Fiestas del Ángel, el perfil que llegará este fin de semana a Teruel es un turista al que le gusta la tradición, generalmente familiar o parejas, que desean conocer los detalles de esta historia de amor.

Además, otro aspecto a destacar del fin de semana de Los Amantes de Teruel es que deja a los visitantes con ganas de más.

“Tenemos mucho cliente habitual, pero también otros que vienen en otro momento. Vienen este fin de semana a Teruel, vuelven a ver cómo es sin tanto lío, y vamos difundiendo todo lo que se puede visitar en la provincia. Es difícil recorrerla en un fin de semana, pero puedes pasar uno en el Matarraña, otro en Albarracín, en Gúdar-Javalambre, Alcañiz… Es una provincia magnífica”, insiste Marco.

Con ello, Teruel ya está lista para vivir un nuevo fin de semana de ambiente medieval. Entre el 19 y el 22 de febrero de 2026, la capital turolense volverá a rendir homenaje a la célebre historia de los Amantes de Teruel con la 30ª de las Bodas de Isabel de Segura.

Durante esos cuatro días, el casco antiguo de la ciudad se convertirá en una auténtica Villa Medieval, llena de mercados artesanales, campamentos, animaciones en las calles, música, danzas, espectáculos y representaciones teatrales que revivirán los momentos más emblemáticos de la leyenda de Isabel de Segura y Juan Diego de Marcilla.

Esta cita, considerada una de las recreaciones históricas más destacadas del país, ostenta además el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La historia cuenta cómo Isabel y Diego, enamorados desde la juventud, se ven separados por las diferencias de fortuna. Él parte a la guerra con el compromiso de regresar rico en cinco años para poder casarse, mientras ella promete esperarlo.

Al cumplirse el plazo, sin noticias de Diego y presionada por su familia, Isabel se casa con el noble Pedro de Azagra. Justo entonces reaparece Diego, que acude a pedirle un beso y, al ser rechazado por respeto al nuevo matrimonio, muere de dolor. Al día siguiente, Isabel acude al funeral, besa por fin a su amado y cae también muerta, siendo ambos enterrados juntos, símbolo de un amor que solo pudo consumarse en la muerte.