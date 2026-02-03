Obras a contrarreloj para impartir el Grado de Medicina en el nuevo Hospital de Teruel: costarán 2 millones de euros

Septiembre de 2026 es la fecha elegida para comenzar a impartir el Grado de Medicina en Teruel y que los campus de la Universidad de Zaragoza en las tres capitales empiecen a formar a nuevos médicos. El lugar es especial, el nuevo Hospital de la ciudad, lo que permitirá, por primera vez en Aragón, combinar docencia teórica y práctica con la realidad sanitaria.

Ello va a obligar al Gobierno de Aragón a abordar una serie de obras casi a contrarreloj en el nuevo Hospital de Teruel para llegar a tiempo a comenzar las clases en septiembre, con 45 alumnos que iniciarán el primero de los dos cursos que se darán en la ciudad.

Las obras costarán más de 2 millones de euros y ya se están tramitando como urgentes, dado que tienen que estar terminadas a finales de julio para instalar el equipamiento necesario para la docencia.

El primer paso será la construcción de los dos laboratorios y sala de disección, que se ubican en la planta sótano, así como los tres laboratorios y núcleo de aseos en planta baja. Llegado el caso y de resultar necesario, podrían ser puestos en servicio antes de firmar el acta de recepción de obra si esta se llegara a demorar.

Al tratarse de una obra que se realiza junto a un recinto sanitario que se espera poner en funcionamiento a corto plazo, estará sometida a especiales condicionantes para que no interfiera en el día a día del hospital.

En total, se necesitarán cinco aulas teóricas, seis laboratorios docentes, una sala de disección con área docente y de conservación de cadáveres, cinco despachos y dos seminarios.

Las cinco aulas se ubicarán en un espacio diáfano en la planta baja del hospital con una superficie de aproximadamente 480 metros cuadrados útiles.

Por su parte, en la planta primera se podrían ubicar los laboratorios docentes de Microbiología, Farmacología, Biología y Genética, así como los cinco despachos, dos seminarios, el vestuario y los dos aseos de esa planta.

El laboratorio de Fisiología-Bioquímica estaría compartido con la Escuela Universitaria de Enfermería, ubicada ya en la planta sótano -1 del mismo hospital, que dispone también de dos salas de estudio (de unos 55 metros cuadrados). También se compartirá con la Escuela Universitaria de Enfermería el laboratorio de Histología-Anatomía.

Está previsto que el nuevo Hospital de Teruel pueda entrar en funcionamiento a lo largo del próximo verano, mientras se culminan los trabajos en uno de los accesos.

Con la implantación de los dos primeros cursos de Medicina en Teruel, se da un paso más en el proceso para dotar de más plazas universitarias en este Grado. Comenzó con un aumento en Zaragoza y la ampliación a todos los cursos en Huesca, y en septiembre se añadirán quienes empiecen a dar clase en la capital turolense.