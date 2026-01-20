Unos 60 alumnos de pueblos de Teruel no pueden ir a clase al cancelarse sus rutas por el temporal de nieve

Alrededor de 60 alumnos de distintos puntos de Teruel no han podido acudir este martes a sus clases al cancelarse sus rutas por el temporal de nieve que ha llegado a primera hora al lado oriental de la provincia.

Desde el Gobierno de Aragón se activó un dispositivo especial ante la previsión de nevadas en distintas zonas de la provincia de Teruel, que podrían afectar a la circulación por carretera y al normal funcionamiento de algunas rutas de transporte escolar.

La ruta más afectada ha sido la que conecta Fortanete, Cantavieja, Iglesuela del Cid y Villafranca del Cid, con destino el IES de Villafranca (Castellón), con 28 alumnos afectados.

A este mismo instituto no han podido llegar otros nueve alumnos de la ruta Tronchón - La Cuba - Mirambel - La Cuba - Cantavieja.

Igualmente, se ha tenido que suspender la ruta Pitarque - Villarluengo - Cañada de Benatanduz - Fortanete - Cantavieja con destino al IES de Cantavieja y CRA Alto Maestrazgo, con 13 alumnos afectados.

Al IES de Cantavieja tampoco han podido llegar otros 11 alumnos de Mosqueruela y La Iglesuela del Cid.

Entre las medidas preventivas destacan el adelanto del horario de salida de las máquinas quitanieves a las 5.30 horas en caso de necesidad y la comunicación enviada por el Departamento de Educación a los centros escolares y empresas de transporte escolar, informando del riesgo de nevadas y solicitando extremar precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por nevadas en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, vigente desde las 18.00 horas de este lunes hasta las 18.00 horas de este martes. Asimismo, se mantiene un aviso de nivel amarillo por lluvias en el Bajo Aragón, en el mismo tramo horario.

En las comarcas con mayor riesgo de nevadas durante este episodio, el Ejecutivo autonómico dispone de medios quitanieves desplegados en Cantavieja, Mosqueruela, Mirambel, Valdelinares y Javalambre, lo que permitirá actuar de forma inmediata en las carreteras afectadas y facilitar la circulación, especialmente en los accesos a los centros educativos.

En la comunicación a los institutos, se solicita extremar las precauciones y que, en caso de que alguna ruta o parada no pueda realizarse por motivos de seguridad, se informe con la mayor antelación posible a los alumnos afectados, a los centros educativos y al Servicio Provincial de Educación, con el fin de conocer las posibles incidencias y actuar en consecuencia.

Desde la Dirección General de Interior y Emergencias se ha pedido a la población que extreme las precauciones en los desplazamientos, que consulte el estado de las carreteras antes de viajar y que, en las zonas afectadas, se circule con neumáticos de invierno o cadenas.