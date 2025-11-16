Bineta, inmigrante senegalesa que llegó en patera a España hace 3 años: "He conseguido trabajo y estoy tranquila"

Una realidad que en muchos casos la sociedad quiere mirar a otro lado. Esa es la historia de Bineta Siby que cuenta aún con cierta pesadumbre y dolor cómo tuvo que dejar su vida en Senegal junto a su familia para poder prosperar y tener cierta estabilidad, pero, sobre todo, un futuro.

Como muchos, y es triste decirlo, esta mujer se subió a una patera en Marruecos de camino a España. Su destino no era otro que Canarias, que se ha convertido desde hace años, el punto de llegada de miles de africanos que huyen de la pobreza del continente. De esto hace ya dos años y ocho meses cuando desembarcó tras semanas "muy duras" a la intemperie y a mar adentro.

Bineta no quiere adentrarse mucho en unos recuerdos que, a pesar de ser lejanos en el tiempo, tienen un fuerte arraigo en su memoria ante lo que tuvo que sufrir para llegar a Canarias. Allí, estuvo un mes hasta que la trasladaron a Teruel, donde, tras seis meses en los que le dio cobijo una asociación humanitaria, ya entró a formar parte de Accem.

"He estado con ellos un año y la verdad es que he estado muy bien. Me han ayudado mucho en todo", cuenta Bineta a este diario con un español que no para de mejorar. Algo que a ella misma le sorprende ya que no tenía ningún tipo de conocimiento del idioma: "Vine sin saber nada de español, no se hablaba nada en mi país, hablábamos francés", explica.

Por ello, sus inicios transmite que fueron "difíciles" al tener problemas para comunicarse. Sin embargo, desde que recibió ayuda de la entidad su español ha ido mejorando: "He estado formándome cada día, yendo a clases", explica. Unas clases a las que sigue yendo para progresar ya que vio cómo sus problemas con el idioma supusieron una barrera para conseguir trabajo en Aragón.

A pesar de ello, cuenta contenta que desde hace un año dispone de un trabajo como camarera de piso en Albarracín, "mi primer trabajo en España". Esto supuso salir de la seguridad que le proporcionaba Accem, pero admite que el poder disponer de un empleo le da seguridad: "Vivo bien, me gusta el pueblo y estoy muy tranquila".

La compañía de sus vecinos ha supuesto una ventaja para que la acogida sea más fácil ya que cuenta que se ha sentido "arropada": "La gente ha sido muy amable desde el principio".

Aunque esta mujer senegalesa admite que quiere seguir progresando y creciendo. Así, busca seguir formándose en el idioma, pero también en algún otro oficio desde que tiene su permiso de trabajo.

En la actualidad, Bineta reside en España con la Tarjeta Roja de asilo, un proceso que lleva en trámite meses y se encuentra a la espera de que le concedan la Protección Internacional. Unos papeles que le han ayudado desde Accem a conseguir y regular su situación en el país.

Al estar aún a la espera de la regulación definitiva, Bineta no se plantea traer a su familia con ella a pesar de lo difícil y duro que es vivir sola por su cuenta en un país ajeno.