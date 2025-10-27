El alcalde de un pueblo de Teruel de 200 habitantes busca vecinos: "Necesitamos gente joven que venga a trabajar"

Fuentes de Rubielos lo conforman 156 habitantes según el último censo de 2024. Su población ya se encuentra envejecida y carece de un gran relevo generacional al emigrar muchos de ellos a urbes más grandes. Ante esta perspectiva, el municipio turolense busca alternativas para dar cabida a los vecinos ya asentados como para atraer a nuevos y más jóvenes.

Como bien recalca su alcalde, Luis Javier Catalán, "hacer acciones contra la despoblación". A partir de ahí y de compartir experiencias en jornadas sobre vivienda en el mundo rural comenzó a fraguar la idea de implantar una cooperativa de viviendas para personas de edad avanzada. "Nos comenzó a llegar el interés de gente que vive en masías apartadas en la posibilidad de venir al pueblo e instalarse mediante esta cooperativa", reconoce Catalán.

Así, el interés de los vecinos avivó el del Consistorio que ya se plantea perfilar un proyecto en los terrenos del municipio: "Se trata de un proyecto ambicioso y vamos a intentar que haya suelo público que permita que las personas se junten y se organicen".

De esta forma se trataría de un proyecto en el que se unificarían pequeños apartamentos compuestos por una habitación, un comedor y una cocina para el uso práctico de quien se instale. De esta forma, está planteado para parejas de avanzada edad o de solo una persona.

A esto se añadiría las zonas compartidas destinadas a zonas de servicios básicos como lavandería, pero también sanitarias como zona de fisioterapia o gimnasia. Estas últimas estarían enfocadas a dar unos cuidados que requieren las personas de avanzada edad.

Este factor resulta clave para el desarrollo del proyecto, según explica Rosa del Naval, vecina del pueblo: "En las zonas rurales habitualmente es difícil que lleguen estos servicios, pero si te juntas con más personas es más fácil acceder a ello". Del Naval se encuentra pujando para que se haga realidad ya que sería una forma de darle más vida al pueblo y dar una respuesta habitacional para aquellos que lo necesitan.

Por el momento, son cinco núcleos familiares de entre 65 y 75 años los que han mostrado su interés para instalarse en esta cooperativa. Los mismos que se encuentran en busca de más gente para llevar a cabo el proyecto.

A la que desde el Ayuntamiento también busca que sirva para atraer gente joven que sea los que puedan dar los servicios requeridos dentro del bloque de viviendas: "Nuestro objetivo es que venga más gente a vivir al pueblo, pero que se mantengan aquí y que generen una estabilidad y que generen unos puestos de trabajo que permitan que sucedan muchas otras cosas en el pueblo, que le den vida al pueblo", recalca Catalán.

Para ello, explica su edil se incorporarían dentro de la cooperativa como interesados y guardarían apartamentos con el fin de que se pudieran instalar estos grupos. Este punto estaría aún por concretarse con el grupo que viniera a instalarse.

El interés de los vecinos y el del propio Ayuntamiento ha llevado a que por parte del Consistorio se encuentren redactando la modificación del Plan General del municipio para poder llevar a cabo la cesión de los terrenos y su próximo levantamiento.