El Gobierno de Aragón concede el 100% de los 12,5 millones en ayudas para pymes del Fondo de Transición Justa de Teruel

El Gobierno de Aragón ha concedido los 12,5 millones de euros de la convocatoria 2025 del Fondo de Transición Justa. En total, las ayudas llegarán a 94 empresas que supondrán una inversión superior a los 35 millones de euros.

Las ayudas del Fondo de Transición Justa se reparten en cuatro líneas: Digitalización; Desarrollo empresarial e Internacionalización; Eficiencia Energética; e Implantación y monitorización de sistemas de energía inteligentes y su almacenamiento.

Por sectores, destacan las 27 ayudas a la industria que recibe el 60,29% de los fondos concedidos. El sector servicios recibirá 53 ayudas con 32,06% del total y el sector agroalimentario con 14 ayudas y 955.500 euros.

A esto se unen los 39 millones de euros dirigidos a diferentes iniciativas públicas en la provincia de Teruel. Este programa está en marcha desde el mes de junio y en este momento se están estudiando los proyectos presentados.

La resolución, publicada este miércoles, ha sido presentada por la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en un acto en el que ha participado el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado; y el presidente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey.

Para Vaquero, “el alto interés de las empresas demuestra que la economía de Teruel está en un buen momento, al igual que el de toda la comunidad”. “Se han presentado 231 solicitudes de ayuda con inversiones de todos los sectores y en todas las comarcas”, ha subrayado.

La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el “buen trabajo realizado desde el IAF”. “Nos encontramos con estos fondos en un cajón y en dos años hemos repartido más de 25 millones de euros en la provincia. Había plazos muy ajustados para ejecutar y se están cumpliendo”, ha destacado.

En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria para proyectos de Economía Circular dentro de este Fondo de Transición Justa con una dotación de 2,5 millones de euros. Para 2026, las convocatorias del Fondo de Transición Justa ascenderán a 15 millones de euros para finalizar en 2027 con los remanentes de los diferentes ejercicios.