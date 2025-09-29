El bonito pueblo de Aragón con un bosque perfecto para encontrar setas en otoño: el secreto mejor guardado

Ya ha llegado el otoño y con él la recolección de setas. En Aragón encontramos muchas zonas ideales para ir a buscar este manjar. No obstante, hay un pequeño pueblo que destaca.

Las condiciones climáticas de esta estación, con sus lluvias frecuentes y temperaturas templadas, crean el entorno ideal para la fructificación de setas, que crecen en abundancia bajo los frondosos bosques y pinares de la Sierra de Albarracín.

En Teruel encontramos Gea de Albarracín, un pueblo precioso con un bosque perfecto para buscar setas; eso sí, hay que ir bien ataviados con pantalones de estilo militar (que algunos cambian por chándal), bota de vino, navaja y cesto de mimbre.

Las sierras de Albarracín, Javalambre, Maestrazgo y Gúdar son los destinos predilectos para recolectar una amplia variedad de hongos silvestres. En estos entornos naturales, destacan especies como el Boletus edulis, el robellón (o níscalo), la trompetilla negra y la seta de cardo.

Estas setas, codiciadas tanto por su sabor como por su valor gastronómico, se encuentran en abundancia especialmente en localidades como Gea de Albarracín, Bronchales, Orihuela del Tremedal y Noguera, enclaves reconocidos de la Sierra de Albarracín.

Gea de Albarracín

Gea de Albarracín es un pintoresco pueblo de la Sierra de Albarracín, Teruel, con una comunidad cercana a los 434 habitantes. Históricamente, fue un importante enclave árabe hasta la expulsión de los moriscos en 1610, evento que cambió drásticamente su demografía y esencia local.

El pueblo conserva calles empedradas, arquitectura tradicional y un entorno natural destacado, donde se mezcla el legado histórico con la belleza de los paisajes de la zona, especialmente el valle del río Guadalaviar y los Pinares de Rodeno.

Gea de Albarracín Holapueblo

Entre sus principales monumentos se encuentran la iglesia de San Bernardo, el convento del Carmen, la ermita de San Roque y el centro de interpretación del acueducto romano que atraviesa la localidad, considerado una de las obras hidráulicas más notables de España.

Cerca de Gea de Albarracín se encuentra el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, uno de los bosques más recomendados para la recolección de setas en la zona. Este espacio natural abarca pinares albares y laricios, y ofrece condiciones ideales para encontrar especies como rebollones, boletus, huevos de rey y rebozuelos, especialmente en primavera y otoño.

Setas en la Sierra de Albarracín. Turismo de Aragón

El Rodeno es parte del Parque Micológico Comunidad de Albarracín, donde la actividad está regulada y se ofrecen senderos, jornadas micológicas y permisos específicos para la recolección sostenible.

Además del Rodeno, en los alrededores del municipio hay otros montes como los de Bronchales, Bezas y Torres de Albarracín, todos ellos incluidos en el parque micológico y recomendados para salidas de senderismo y búsqueda de setas.