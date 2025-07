Miguel y Segundo, encargados de la puesta del pañuelo al Torico: "Esto solo se vive una vez, vamos a disfrutarlo"

Teruel se prepara para vivir uno de los momentos más emocionantes del año: la puesta del pañuelo en todo lo alto de la ciudad, en el Torico. Un gesto que corona el día más especial de las Fiestas de la Vaquilla. Como manda la tradición, la colocación del pañuelo al Torico tiene siempre a sus protagonistas: los peñistas. Este año los encargados de hacerlo serán Segundo Pascual, de 72 años, y Miguel Ángel López, de 54.

Para Miguel Ángel, este honor ha llegado casi por "sorpresa". Aunque lleva más de veinte años participando activamente en las fiestas, nunca imaginó que llegaría a vivir este momento desde lo alto de la columna. "Este momento no me lo esperaba", admite con ilusión.

"Entré en la directiva de la peña y se tomó la decisión de que fuera yo. Cuando me lo dijeron, sentí orgullo. Por ahora, ilusión. Cuando esté ahí arriba... no sé que sentiré", dice con algo de nervios.

López ha vivido las fiestas "desde joven" y siempre ha sentido que forman parte esencial de su identidad como turolense. "Las primeras fiestas fueron muy buenas, con un ambiente que no se puede comparar con nada. Si eres de peña, sabes lo que es. Todas están a tope, y eso es lo que le da sentido a todo", explica.

"Nunca había pensado en subir al Torico"

Aunque no se lo había planteado nunca como un sueño, reconoce que es un momento que marcará su vida. "Nunca había pensado en subir al Torico. En la directiva de la Peña hay gente que lleva más tiempo que yo, pensaba que sería alguno de ellos", reconoce. Pero el destino -y la confianza de sus compañeros- lo han situado en un lugar privilegiado de la historia festiva de su ciudad.

No estará solo en esta experiencia. Lo acompañará Segundo Pascual, quien ya vivió este mismo momento hace 22 años. Con sus 72 años, es el encargado de subir con él y entregarle el pañuelo. Juntos, formarán el tándem encargado de conectar el pasado con el presente, la experiencia con la emoción del primer momento.

"Segundo me sube el pañuelo y yo lo coloco", explica Miguel Ángel, que ha recibido de él no solo apoyo para hacerlo, sino también consejos emocionales. "Me ha dicho que lo viva, que lo disfrute, porque esto solo se vive una vez. Me tranquiliza, tiene experiencia, y dice que cada vez que pasa por la plaza del Torico se acuerda de aquel día", señala.

"No se puede describir"

La emoción no es ajena a Miguel Ángel. Aunque trata de mantener la calma, reconoce que será un instante inolvidable. "Desde abajo ya es emocionante, así que desde arriba lo será más. Muy emocionante. Es un orgullo que no se puede describir fácilmente", expresa.

Con 54 años y dos décadas como peñista, este vecino de Teruel representa a esa generación de personas que han vivido la fiesta con pasión y entrega, y que ahora devuelven a su ciudad una pequeña parte de todo lo recibido. Junto a Segundo, y con la energía de quienes sienten el peso de la tradición y la alegría de formar parte de algo tan simbólico, será uno de los protagonistas de este arranque de fiestas.

Cuando el pañuelo ondee al viento sobre el Torico, y la plaza estalle en aplausos, gritos y emoción, ellos habrán escrito su nombre en la historia de Teruel. Porque hay momentos que solo se viven una vez, y que se recuerdan toda la vida.