Alcañiz se reivindica ante el mundo con un GP de Aragón a la altura: “Si era un examen, hemos aprobado con nota”

Si este fin de semana era una prueba para demostrar si Alcañiz quiere o no mantener la carrera de MotoGP, todo el Bajo Aragón ha gritado alto y claro que está dispuesto a pelearlo hasta el final. Lo dicen sus 112.000 espectadores durante el fin de semana, las autoridades y hasta los pilotos e invitados VIP que se han paseado por un paddock abarrotado y unas gradas que quieren seguir vibrando con el ruido del motor.

La satisfacción era total entre equipos y pilotos, que disfrutaron del circuito alcañizano, sobre todo un Marc Márquez para el que Motorland es como su patio de recreo. Tanto disfrutó en el asfalto que, nada más acabar, quiso celebrarlo con toda su grada y dedicó un tuit al que le bastaron dos palabras: “GRACIAS, ARAGÓN”.

Además, este año, los equipos han permanecido un día más en Alcañiz para realizar el tercer test de la temporada, aprovechando que el trazado aragonés es muy variado, con dos sectores iniciales muy técnicos, además de contar con una extensa recta perfecta para la aerodinámica junto a los dos largos curvones. Desde las 10:00 de la mañana, los pilotos de la categoría reina han estado probando piezas nuevas en el variado circuito aragonés de cara tanto a 2025 como a 2026.

En la localidad reina el orgullo por todo lo vivido en un momento en el que, como mínimo, estaban bajo la lupa, y conscientes de que un resbalón podría terminar dando por lastre al buen trabajo realizado durante meses. “Estoy contentísimo del éxito y de que hayamos estado a la altura. Hemos demostrado que podemos albergar carreras de este tipo, sin duda, y cada año nos superamos”, ha destacado el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

Así, el alcalde no duda de que “se ha aprobado con nota” este supuesto examen, gracias también a la labor de 6.500 técnicos, profesionales y cuerpos de seguridad que participaron en el operativo. “No hay duda por parte de ningún ciudadano de que esto debe quedarse. Esto no se puede perder. Es un motor de desarrollo para Alcañiz y todo el Bajo Aragón. Debemos mantener y apoyar este escaparate al mundo”, ha resaltado.

Es más, ni siquiera hubo que lamentar el mínimo incidente ni en los accesos y alrededores al circuito ni en las calles de Alcañiz, donde se prepararon cuatro grandes barras para disfrutar del ambiente festivo. Únicamente se avisó de una pequeña pelea en la noche del sábado, subsanada sin que fuera a mayores.

Desde el Gobierno de Aragón se sigue trabajando en hacer todo lo posible para mantener las carreras de MotoGP, e incluso el presidente, Jorge Azcón, rompió con la templanza con la que se habla públicamente del asunto para mostrarse “optimista” con el futuro. “El trabajo que estamos haciendo con Dorna es muy cercano, con complicidad y, sobre todo, vocación de que pueda seguir consolidándose en el futuro”, apuntó desde el propio Motorland.

De hecho, el Gobierno autonómico va a seguir invirtiendo en el circuito, con otros 2,7 millones de euros para nuevos accesos, más sostenibilidad a través de placas fotovoltaicas, mejoras en la web y en los espacios destinados a los visitantes. Se suman a los seis millones del nuevo asfaltado.

Mientras se concrete esa posible renovación, en Alcañiz ya tienen todas las miradas puestas en el Gran Premio de 2026, al que solo le falta la confirmación de si se mantendrá -como parece- en junio o volverá a septiembre. “Se está trabajando y hay que ir con pies de plomo para que esto siga adelante. Muy buena nota debe tomar la organización para que Aragón siga siendo referencia en MotoGP”, ha añadido Estevan.