Fernando Alagón reparte más de 37.000 euros en un boleto de lotería: "La mejor publicidad que tenemos es dar premios"

La suerte ha vuelto a llamar a la puerta de Huesca.

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 31 de agosto ha dejado un premio de 37.601 euros en la ciudad, concretamente en la Administración de Loterías número 7, situada en Porches de Galicia, 3.

El boleto ha sido uno de los tres acertantes de Segunda Categoría, con cinco aciertos más el número complementario.

Hay un detalle que permite estrechar el cerco sobre el afortunado: el boleto se vendió en ventanilla y fue sellado este mismo lunes. El lotero, Fernando Alagón, así lo asegura a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN: "Este se ha vendido en ventanilla, seguro. Ayer se vendió en ventanilla", explica.

Por eso, todo apunta a que detrás de esos 37.000 euros puede estar uno de los clientes habituales de la administración.

Los responsables todavía no saben quién ha sido el agraciado. El premio, además, no puede cobrarse directamente en la administración pues "a partir de 2.000 euros se paga en el banco".

Una Primitiva sellada a pie de calle

La Primitiva permite jugar con números elegidos por el propio cliente o dejar que sea el sistema el que genere una combinación aleatoria. También existe la posibilidad de realizar las apuestas por internet.

Sin embargo, esta vez la suerte llegó de la forma tradicional, a través del mostrador de la administración oscense.

"Te puede traer el cliente la apuesta con los números que juega siempre, que es bastante habitual, que los repita todas las semanas, o te dicen que le eches tú una aleatoria", cuenta Fernando.

En este caso, ha revisado tanto las plataformas digitales vinculadas a la administración como su propia web y confirma que el boleto premiado no ha sido adquirido por internet.

El premio corresponde a cinco aciertos más el complementario. Una categoría que, como explica el lotero, puede marcar una diferencia enorme respecto a quedarse únicamente con cinco números acertados. "Con cinco el complementario hay veces que se pagan 150.000 euros, depende de los acertantes que haya", señala.

Para Fernando, repartir un premio así supone además quitarse una pequeña espina. "Siempre nos estamos quedando con la miel en los labios", reconoce. Solo unos días antes habían dado premios de cinco aciertos tanto en La Primitiva como en la Bonoloto. "Casi siempre, por uno, no das el gordo", bromea.

"Siempre, como digo yo, estamos ahí tirando al palo, pero llevamos una buena racha", y en estos años que lleva detrás de la Administración nº 7 de Huesca ha acertado en más de una ocasión.

Los 37.000 euros llegan en una etapa especialmente dulce para esta administración de Huesca. Fernando recuerda que cuando se hizo cargo del establecimiento, hace cinco años, llevaba más de una década sin repartir un premio considerado importante.

La situación cambió rápidamente. "El mismo día que yo la compré di los plenos al 15 en la quiniela", recuerda. Poco después llegó otro golpe de suerte, 60 décimos de un segundo premio, con 12.000 euros por décimo, en plena pandemia. Y desde entonces los premios han seguido cayendo.

"Yo desde que cogí la administración solo he hecho que dar premios", resume.

La lista reciente incluye también un premio de casi 50.000 euros en La Primitiva, otro de unos 37.000 y una apuesta múltiple que rozó los 7.000 euros. Además, la administración ha repartido el quinto premio de Navidad durante dos años consecutivos.

"Cuando das premios y la gente ve que das premios, pues confían más", explica Fernando. "La mejor publicidad que tenemos nosotros es ser una administración que da premios".

Ahora queda por descubrir quién es el nuevo afortunado. De momento, en Porches de Galicia solo tienen una pista: los 37.000 euros están en Huesca y el boleto se selló este lunes detrás del mostrador.