La Expoferia de Sobrarbe llega a Aínsa para reunir ganadería, productos del territorio y tradición

La 41º edición se celebrará del 2 al 6 de septiembre en el Castillo de Aínsa con diferentes exposiciones.

Aínsa se convertirá en el punto de encuentro del sector primario con la 41º edición de la Expoferia de Sobrarbe. La cita, que se celebrará del 2 al 6 de septiembre en el Castillo de Aínsa, reunirá ganado, concursos, demostraciones, degustaciones de carne Km 0, actividades familiares y música.

El programa comenzará el 2 de septiembre con las jornadas agroganaderas José Luis Gracia Chapullé.

A continuación, durante los días 4,5 y 6 de septiembre, el Castillo de Aínsa volverá a convertirse en un punto de encuentro del sector primario del territorio con la celebración de la XLI Expoferia de Sobrarbe, una cita consolidada que lleva más de 40 años sirviendo de escenario para la puesta en valor del trabajo de ganaderos, agricultores, productores, asociaciones y profesionales locales.

El acto de inauguración tendrá lugar el fin de semana, concretamente el viernes 4 de septiembre a las 19.00 y se entregará el Premio ‘José Antonio Murillo’. Este galardón se otorga a una persona con estrecha y longeva vinculación al desarrollo de la feria.

A continuación se inaugurará la exposición conjunta ‘Aves por encima de sus nombres’ y ‘Tras los ojos del Pastor’, mientras que a las 20.00 arrancará el concurso comarcal de ganado ovino.

"La Expoferia mantiene la esencia con la que nació hace ya más de cuatro décadas: poner en valor a quienes trabajan y mantienen vivo nuestro medio rural. Con la Expoferia queremos ser no sólo un escaparate de la ganadería, la agricultura y los productos de Sobrarbe, sino también un lugar en el que comprender y aprender, encontrarnos con productores y artesanos de otros lugares de España y Francia y disfrutar en familia", señala la concejala y directora de la Expoferia, Susana Pérez.

El sábado 5 el recinto ferial abrirá sus puertas de 11.00 a 21.00 con una intensa programación.

Entre las propuestas vinculadas a los saberes tradicionales se encuentran la demostración de pastoreo con perros, la muestra de hilado y trabajos tradicionales de lana de las Filanderas de San Juan de Plan o la actividad teatralizada dirigida a familias 'La abuela Marcelina y su nieta pastora', que ya en su primera puesta de largo en la Ferieta logró aglutinar a un numeroso público.

El evento se celebrará en el foso del castillo, espacio destinado a la exposición de ganado con el stand de las diferentes razas, una novedad de esta feria que busca servir de punto de encuentro entre productores y consumidores.

La ganadería será protagonista

Con esta feria la ganadería será nuevamente el eje principal de la feria. Durante el sábado y el domingo se realizarán explicaciones zootécnicas, acompañadas posteriormente de degustaciones de carnes Km 0.

"Queremos que quien visite la Expoferia no se limite a ver el ganado, sino que pueda conocerlo mejor, saber cómo se trabaja con él y comprender el valor que tiene consumir producto de nuestro territorio. Detrás de cada explotación hay familias, conocimiento y un trabajo imprescindible para conservar el paisaje y mantener vivos nuestros pueblos", destaca Pérez.

Jornadas ganaderas Expoferia.jpeg Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe

También regresarán algunas de las propuestas más reconocibles de la Expoferia, como el concurso ‘Cestas de la huerta de Sobrarbe’, el concurso comarcal de ovino, o el tradicional Campeonato de Aserrado de Troncos.

La jornada dominical incorporará la presentación del proyecto ‘Aceite Quebrantahuesos’, resultado de una colaboración de agricultores de Casa Paul con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y una nueva edición de la tradicional Comida de Feria.

Cabe señalar que la Expoferia de Sobrarbe integrará a más de 100 expositores en el entorno del Castillo, y que la música volverá a tener un papel destacado incorporando el concierto de Pepper Swing, el sábado a las 20.00 frente a la Torre del Homenaje, dentro del Pirineos Jazz Festival 2026.

Desde el consistorio ainsetano ponen en valor la asistencia de expositores locales, encabezados por los ganaderos de vacuno, ovino y caprino, así como los criadores de la gallina de Sobrarbe.

Otro imprescindible será el stand de 'Productos de Sobrarbe-Entidades Colaboradoras del Geoparque Sobrarbe-Pirineos', "fieles a la Expoferia que, como ya era en sus inicios, sigue siendo un lugar de encuentro y descubrimiento para todos los habitantes de Sobrarbe".