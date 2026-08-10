Nuevo incendio forestal en Peñas de Riglos (Huesca): un gran despliegue de bomberos y la A-132 cortada

Un nuevo incendio forestal se ha activado este lunes en la Peñas de Riglos, en la Comarca de la Hoya de Huesca. La situación del fuego ha obligado a activar la Situación Operativa 2 Nivel 1 del PROCINFO.

El incendio se ha iniciado a las 12.37 y la carretera A-132 está cortada al tráfico.

El fuego ha obligado a desplegar numerosos dispositivos para apagar el incendio.

En el terreno se encuentra un operativo de Infoar conformado por cuatro brigadas terrestres y tres autobombas. Asimismo también se ha desplegado medios aéreos con cuatro helitransportadas y helicópteros medio y ligero. Además de un helicóptero de coordinación H0.

Además se ha instalado un puesto de mando avanzado ligero con un técnico y un director técnico de extinción. Así como personal de apoyo al director de extinción.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica también han movilizado un gran despliegue de medios aéreos con dos aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación, un avión bombardero de Plasencia, dos helicópteros bombarderos ligeros y un avión anfibio de Reus

A estos se suman los Bomberos de la Diputación de Huesca con una nodriza.

Un incendio que se da el mismo día que se ha activado el dispositivo de seguridad por incendios forestales a causa del eclipse. Mientras la normativa este activa no se puede acceder a zonas de monte con vehículos a motor ni hacer fuego ni introducir elementos con combustible.

Asimismo, este lunes los bomberos forestales han salido a la calle en una concentración para demandar mejores condiciones laborales y un refuerzo de personal en los dispositivos.