"¡Viva San Lorenzo!": Valeria Corrales enciende el cohete anunciador y desata la fiesta en una Huesca abarrotada

Huesca ya está de fiesta. Desde primera hora de la mañana, las calles se han llenado de blanco y verde, de albahaca y del ambiente propio del primer día de San Lorenzo. A las 12.00, el lanzamiento del cohete anunciador desde el balcón del Ayuntamiento ha marcado el inicio oficial de las fiestas.

Este año, la encargada de lanzar el cohete ha sido Valeria Corrales, divulgadora científica española especializada en robótica y programación, ante una plaza de la Catedral abarrotada.

La jornada ha comenzado a las 10.15 con el tradicional izado de las banderas de España y Francia por parte de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y del alcalde de Tarbes, Pascal Claverie.

A continuación, el Consistorio ha acogido la recepción oficial a la delegación de Tarbes. Durante el encuentro, los alcaldes de ambas ciudades han pronunciado unas palabras y han realizado el tradicional intercambio de regalos, antes de compartir un brindis con las autoridades e invitados.

Entre los asistentes han estado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la presidenta de las Cortes, María Navarro; el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver; concejales de los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel; y la productora cinematográfica Anna Saura, hija del cineasta oscense Carlos Saura, invitada de honor de la alcaldesa durante los días 9 y 10 de agosto.

Otro de los momentos de este primer día de fiestas en Huesca. Ayuntamiento de Huesca.

A mediodía, Valeria Corrales ha lanzado el cohete anunciador desde el balcón del Ayuntamiento, desatando la celebración entre las miles de personas congregadas en la plaza de la Catedral y dando comienzo a las Fiestas de San Lorenzo 2026.

Desde hoy y hasta el 15 de agosto, Huesca disfrutará de una amplia programación festiva con actividades para todos los públicos y en distintos puntos de la ciudad. Todos los actos pueden consultarse en la web municipal de las Fiestas de San Lorenzo: https://www.fiestassanlorenzo.es/programa