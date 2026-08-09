Valeria Corrales (18 años), encargada de encender el cohete de San Lorenzo 2026: "Es todo un orgullo para un oscense"

A sus 18 años recién cumplidos, Valeria Corrales, vivirá este 9 de agosto con lo que muchos oscenses sueñan toda su vida.

La joven será la encargada de encender la mecha del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2026.

No es para menos, pues desde muy pequeña ha trabajado por acercar el mundo de la robótica y la programación "a todo el mundo". A sus 10 años comenzó su proyecto educativo con el canal de YouTube ValPat, junto a Patricia Heredia, su profesora y compañera.

Cuenta que "siempre" se ha sentido atraída por este mundo. Pero no fue hasta los 9 años cuando empezó a cursar esta materia con Patricia y dejó de estudiar sola para volcarse de lleno en su pasión.

"Comenzamos a subir vídeos y proyectos de un montón de cosas. Nuestro objetivo siempre ha sido inspirar y motivar a los niños, y sobre todo a las niñas, para que se animen a estudiar y aprender sobre tecnología. Básicamente, intentamos enseñar que esta materia es divertida, es para todo el mundo y, en fin, es bonita ", explica.

Una labor que, a una edad muy temprana, ya le ha servido para recibir grandes reconocimientos, como Changemaker por Forbes España o ser finalista de los Premios Princesa de Girona. Ahora también su ciudad ha agradecido su trabajo nombrándola como encargada de dar inicio a las fiestas este año

"No me lo creía"

"Estoy súper contenta, la verdad. Es todo un orgullo para un oscense. Cuando me llamaron para decírmelo... no me lo creía", asegura Valeria, muy emocionada.

Ya tiene pensado lo que se pondrá este domingo, a primera hora de la mañana. Confirma que irá de punta en blanco, con las mejores galas y, por supuesto, con la pañoleta verde bien colocada.

Será, eso sí, "muy diferente", pues por primera vez vivirá el 'chupinazo' desde el balcón del Ayuntamiento y no desde la plaza de la Catedral, donde cientos de personas celebrarán el inicio de la mejor semana del año en Huesca.

Un San Lorenzo "muy diferente"

"Va a ser algo que es totalmente nuevo, es algo que cualquiera quiere poder vivir en su vida. Estoy con muchas ganas, sobre todo, de ver cómo es todo desde ahí arriba, a tantas personas unidas por algo que es tan nuestro, tan de Huesca. Es muy emocionante", dice.

Aunque en esta ocasión no podrá almorzar con sus amigos, como marca la tradición, declara que "en cuanto tire el cohete" se reunirá con ellos "para celebrar el día con ellos".

Cada San Lorenzo para Valeria ha sido diferente y dice que no puede quedarse con un solo recuerdo. "Cada uno ha tenido algo especial", expresa.

También ha habido muchos que le ha tocado vivirlos desde lejos, "ya sea porque tenía viajes para dar charlas o para participar en algún evento".

Lo que tiene claro es que este año sí lo disfrutará al completo en Huesca. "Va a ser el más tradicional, aunque siempre lo ha sido ya sea con mi familia o mis amigos. Pero está claro que este año lo vamos a vivir incluso más", asegura.

Valeria, que hizo su Bachillerato en Estados Unidos, volverá a irse lejos de su ciudad poco después de las fiestas. "Voy a estudiar en la Universidad de Georgia Tech una carrera de ingeniería de programación, de diseño y de comunicación", detalla, muy ilusionada.

Su intención es "poder seguir ayudando a todas las niñas que pueda a lanzarse a estudiar tecnología", aunque siempre teniendo muy presente de dónde viene y sus raíces oscenses allá donde vaya.