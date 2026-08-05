Una de las zonas de moda del Pirineo aragonés suma 20 nuevas viviendas: pisos a partir de 280.000 euros

El Pirineo aragonés se ha convertido en todo un reclamo de turistas y son muchos los que buscan tener un lugar permanente para disfrutar de las maravillas que ofrece tanto en invierno con las pistas de esquí como en verano con el reclamo del senderismo y sus pozas.

A pesar de ello, la falta de vivienda sigue aconteciendo en los lugares más turísticos. Jaca es una de las zonas que vive esa realidad y que se ve golpeada por el turismo masivo ante la cercanía con Zaragoza y las pistas de esquí.

Para paliar el déficit de oferta, este municipio oscense se encuentra en pleno boom urbanístico con una decena promociones de obra nueva en marcha.

Hasta el momento, la modalidad que más se estaba implantando era la reforma de edificios históricos del Casco Histórico por su rentabilidad y falta de suelo para edificar, como publicó este diario en anterioridad.

Piscina de la promoción Ciudadela Residencial Idealista

20 nuevas viviendas

Sin embargo, ya se comienzan a ver nuevas promociones desde cero en pleno corazón de la ciudad oscense. Entre ellas se encuentra la nueva oferta de 20 viviendas que está promoviendo Segia Residencial y comercializando Landa Construcciones.

El bloque de pisos se sitúa en la avenida de Francia frente a la famosa Ciudadela de Jaca protegida por ciervos.

La oferta de 'Ciudadela Residencial' se centra en pisos y áticos que van de entre 2 y 3 habitaciones con dos baños que van de los 84 a 92 metros cuadrados a partir de 280.000 euros hasta 340.000.

Aquellos de planta baja podrán disfrutar de una terraza amplia y zona de jardín y los que se ubiquen en el ático la comodidad de una chimenea para los días fríos de invierno en el Pirineo.

La construcción como señalan en su descripción se caracteriza por su "distribución inteligente" que cuenta con una unión del salón abierto que da al comedor y la cocina.

Para luchar contra el frío que suele predominar en la localidad pirenaica, la construcción cuenta con sistema de aerotermia y suelo radiante para regular la temperatura.

La comunidad de pisos además la compone una zona común liderada por una piscina ubicada en la planta calle del enclave urbanístico.

La construcción incluye asimismo plaza de garaje, pero no está insertada en el precio de la parcela. Por lo que si se desea se sumará 25.000 euros al precio del piso.

La nueva promoción se estima por parte de la constructora que esté disponible para finales del año 2028.