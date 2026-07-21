Barbastro impulsa el primer Salón Inmobiliario del Alto Aragón para abordar el futuro de la vivienda

José María Gómez, CEO del salón; Fernando Torres, alcalde de Barbastro, y Silvia Ramírez, concejal de Desarrollo, en la presentación del Salón Inmobiliario del Alto Aragón. Ayuntamiento de Barbastro.

El encuentro reunirá, del 2 al 4 de octubre, a empresas, administraciones, expertos e inversores para analizar los grandes retos del sector inmobiliario y acercar la innovación a la ciudadanía.

Contribuir al debate sobre el acceso a la vivienda y posicionar a Barbastro como un punto de encuentro de referencia para el sector inmobiliario. Esos son los objetivos con los que nace SiAA, el Salón Inmobiliario del Alto Aragón.

Del 2 al 4 de octubre, el Recinto Ferial y el Centro de Congresos de Barbastro acogerán este salón que combinará exposición comercial, conferencias, jornadas técnicas, networking profesional y actividades abiertas al público.

El evento, que se ha presentado hoy, martes 21 de julio, en Barbastro, abordará los principales desafíos del mercado de la vivienda y las oportunidades que ofrecen la innovación y la transformación tecnológica.

Al acto de presentación han asistido el alcalde de la localidad, Fernando Torres; la concejal de Desarrollo, Silvia Ramírez, y el CEO del salón, José María Gómez.

"Queremos reunir durante tres días a administraciones públicas, entidades financieras, promotores, arquitectos, constructoras, empresas tecnológicas, inversores, universidades y profesionales del sector para debatir, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración que contribuyan a mejorar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda", señala Gómez.

Torres también ha puesto el foco en la necesidad de debatir sobre la vivienda ya que "es hablar del futuro de nuestros jóvenes, del desarrollo de nuestros municipios y de la capacidad de atraer talento e inversión. Queremos que Barbastro forme parte de ese debate y contribuya a impulsar soluciones".

Por su parte, Ramírez ha destacado que "el Ayuntamiento ha impulsado este proyecto porque entendemos que las administraciones debemos favorecer espacios donde empresas, instituciones y profesionales puedan compartir conocimiento y generar propuestas para afrontar los grandes desafíos del sector".

Barbastro, un enclave estratégico

La elección de Barbastro como espacio de encuentro para el sector inmobiliario en el Alto Aragón no ha sido una elección casual.

La localidad se encuentra en una “encrucijada de caminos que forma parte de la ‘Y’ que une elcorredor Cantábrico-Mediterráneo al norte del Valle del Ebro conectando Francia”, explica Gómez.

Además, la ciudad “vive un momento especialmente positivo desde el punto de vista urbanístico”, según el CEO del Salón. Actualmente cuenta con 145 viviendas en distintas fases de tramitación y desarrollo y los trabajos que se están realizando en el sector Campo Escolapios permitirán la construcción de 600 nuevas viviendas.

Acto de presentación del Salón Inmobiliario del Alto Aragón. Ayuntamiento de Barbastro.

Algo que, señala Torres, demuestra que Barbastro ya está trabajando en el futuro de su vivienda “con proyectos concretos que contribuirán a responder a la demanda residencial y a favorecer el desarrollo económico y demográfico de la ciudad".

Con esta primera edición, tanto el Ayuntamiento de Barbastro como la organización aspiran a consolidar un encuentro de referencia en el norte de España, capaz de integrar exposición comercial, conocimiento, innovación, inversión y debate.

SiAA tratará las grandes preocupaciones del sector

El Salón Inmobiliario del Alto Aragón pondrá el foco en tres de las grandes cuestiones que preocupan al sector actualmente: el acceso a la vivienda, la transformación tecnológica y la industrialización del sector.

En cuanto al acceso a la vivienda, el salón se centrará en la problemática de los jóvenes, que cada vez se independizan más tarde, “condicionando el desarrollo económico y demográfico de muchos territorios”, explica Gómez.

Por ello, señala que en SiAA “queremos sentar en la misma mesa a administraciones, entidades financieras, promotores y expertos para analizar cómo incrementar la oferta residencial, impulsar nuevas fórmulas de colaboración y aportar soluciones viables y sostenibles".

El debate sobre la transformación tecnológica se centrará en las llamadas tecnologías PropTech (Property Technology), que engloban todas las herramientas digitales que están revolucionando el mercado inmobiliario y que “están cambiando profundamente la forma de construir, vender, invertir y gestionar los inmuebles", explica Gómez.

Entre ellas se encuentran las plataformas inteligentes de compraventa y alquiler, la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, la realidad virtual, la automatización de procesos o las soluciones digitales para la gestión de promociones y edificios.

La construcción industrializada también ocupará un lugar destacado dentro del programa del salón. Este sistema consiste en fabricar buena parte de los elementos constructivos en entornos industriales para ensamblarlos posteriormente en la obra.

Una forma de construir que permite reducir tiempos de ejecución, mejorar la calidad, incrementar la seguridad laboral, disminuir residuos y avanzar hacia edificios más sostenibles y eficientes energéticamente.

Asimismo, en el evento se creará el Observatorio SiAA, un espacio permanente de análisis del mercado inmobiliario. Este observatorio recopilará información, elaborará estudios y formulará propuestas sobre la evolución de la oferta y la demanda de vivienda, el impacto de la regulación y las tendencias del sector.

El objetivo final del observatorio es compartir sus conclusiones con administraciones públicas, organizaciones empresariales e instituciones para contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado residencial español.

Un evento abierto a todo el mundo

Más allá de su dimensión profesional, SiAA ha sido concebido, tal y como explica la concejal de Desarrollo, Silvia Ramírez, “como un evento abierto a toda la ciudadanía”.

La entrada será gratuita y durante los tres días se realizarán actividades para todos los públicos. Desde demostraciones de viviendas industrializadas y modulares, conferencias y masterclass, hasta exhibiciones de arte urbano en directo, proyecciones audiovisuales y talleres para niños y jóvenes.

Además, contará con zonas de descanso chill out, una amplia oferta gastronómica con diversos food trucks y espacios pensados para favorecer la interacción entre empresas, profesionales y visitantes.

"Queremos que cualquier ciudadano pueda acercarse a descubrir cómo será la vivienda del futuro y comprender los cambios que ya están transformando el sector", señala Ramírez.

Durante tres días, Barbastro reunirá promociones residenciales, vivienda habitual, segunda residencia de costa y montaña, oportunidades de inversión inmobiliaria, entidades financieras, suelo, arquitectura, construcción, diseño, sostenibilidad, industrialización, empresas tecnológicas y servicios especializados, generando un entorno donde convivan negocio, conocimiento e innovación.