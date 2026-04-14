Sijena estudia si presentar alegaciones al plazo de un año dado por la jueza al MNAC para entregar las pinturas murales

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena está analizando minuciosamente la resolución de la jueza para decidir si presenta alegaciones al plazo de 56 semanas dado por la jueza al MNAC para entregar las pinturas murales.

Los servicios jurídicos que llevan el caso han recibido con sorpresa la notificación judicial, y creen que la jueza “se ha precipitado” al dar a conocer este lunes su decisión sobre el cronograma, pendiente desde septiembre.

De hecho, recuerdan que la jueza garantizó que no iba a notificar nada hasta que el Ayuntamiento no presentara un informe propio sobre el estado de las pinturas, que no han podido completar por no haber podido interrogar a los técnicos del MNAC ni acceder al archivo.

Por ello, estos servicios jurídicos no comprenden el momento de haber comunicado esta resolución y creen que, para haberla dado a conocer sin ese informe, lo podía haber hecho hace cuatro meses.

La resolución, pendiente desde el pasado verano, fija un plazo de 56 semanas, poco más de un año, para el regreso de las pinturas a Sijena, a contar desde este lunes. El Gobierno de Aragón planteó hacerlo en 28 semanas y el MNAC, en 64, por lo que la jueza ha optado por dar a las instituciones catalanas el plazo más amplio posible.

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena no se centran en los plazos, sino en que se les permita interrogar a los técnicos y entrar al archivo.

“El informe del Ayuntamiento puede incluso reducir esos plazos o puede extenderlos, no lo sabemos. Mientras no interroguemos a los técnicos del MNAC y no vayamos al archivo porque queremos ver una serie de cosas, yo no sé por qué esta precipitación no tiene explicación esto”, explican los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Precisamente, la jueza ha sido noticia en los últimos días, ya que cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat han presentado una querella contra ella por prevaricación.

Desde el MNAC también se encuentran estudiando la resolución y, por el momento, no cierran ni abren la puerta a presentar también alegaciones, para lo que disponen, al igual que el Ayuntamiento de Sijena, de cinco días de plazo.

En cualquier caso, un posible recurso no provocaría ninguna paralización de los plazos, por lo que, haya o no alegaciones por algunas de las partes, el calendario se mantiene firme en 56 semanas, es decir, a mediados de mayo de 2027 tendrán que estar las pinturas en el Monasterio de Sijena.

Inmensa alegría en el Gobierno de Aragón

En el Gobierno de Aragón no escondían la “inmensa alegría” que reinaba después de conocer la resolución del juez, pese a que las 56 semanas que ha fijado el juez suponen el doble de lo planteado por sus técnicos.

Sin embargo, en el Gobierno restan importancia a los plazos fijados, siempre y cuando el calendario esté claro para todas las partes y, sobre todo, se cumpla.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, puso voz a esa alegría en cuanto recibieron la resolución del juez a primera hora de este lunes.

“Las pinturas de Sijena serán uno de los conjuntos museísticos más importantes de Europa. Representa el esplendor de las instituciones de la Corona de Aragón, la creación del Estado moderno y los antecedentes de puesta en marcha de la idea de España. Vamos a preparar una exposición a la altura de su calidad”, ha garantizado Olloqui.