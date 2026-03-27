La ‘Manada de Huesca’, condenada a 26 años de cárcel por acosar y violar durante 5 meses a una menor de 14 años

Los miembros de la 'Manada de Huesca', a la entrada del juzgado Aragón TV

La Audiencia de Huesca ha condenado a los tres adultos de la conocida como “manada de Huesca” a más de 26 años de prisión, como autores un delito de acoso y un delito continuado de agresión sexual a una menor de 14 años. A uno de ellos, Juan Ramón G. L., se le condena también como autor de tres delitos de agresión sexual cometidos contra otras tres víctimas más.

Los delitos perpetrados por los tres condenados fueron cometidos entre finales de 2019 y principios de 2020 en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca.

Antes de la celebración del juicio las defensas de los acusados Juan Ramón G. L. y Antonio G. G. alcanzaron un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular, por lo que son condenados a más de 5 años de prisión. Para el tercero, Mateo M. N., la pena asciende a 15 años.

Los hechos comenzaron en noviembre de 2019, cuando la víctima solo tenía 14 años. Paseando por el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, se encontró a Mateo, con antecedentes penales, junto a dos menores, quienes la llevaron a un descampado. Ahí, Antonio comenzó a besarla, la tiró al suelo y la penetró vaginalmente a la fuerza, mientras los otros dos vigilaban la zona y uno de ellos lo grababa.

Según la sentencia, cuando Antonio terminó, Mateo y otros dos individuos la rodearon y la amenazaron si no le hacían una felación. Después, le dijeron que se fuera, la llamaron “puta” y “zorra” y le avisaron que, si denunciaba, enseñarían el vídeo.

Durante al menos un mes, Mateo y otros menores la obligaban a hacerles felaciones bajo la amenaza de difundir los vídeos.

Desde entonces, y al menos hasta marzo de 2020, los tres adultos condenados la buscaban, la esperaban y la perseguían en coche y moto para “satisfacer sus deseos libidinosos”. En una ocasión, Juan Ramón llegó a perseguirla con un machete y un palo de hierro, y Antonio intentó meterla en un maletero.

En enero de 2020, Mateo y Juan Ramón, con otros dos menores, encendieron fuego en una caseta abandonada e intentaron meter a la víctima en el fuego.

Se trataba, según el juez, de someterla a su voluntad sexual en zonas apartadas del barrio o locales y casas abandonadas. Ello alteró gravemente el normal desarrollo de la víctima, que se encontraba en un estado de “hipervigilancia”.

Como consecuencia, la víctima ha precisado de atención psiquiátrica y psicológica y se encuentra en tratamiento con ansiolíticos de forma habitual. Presenta ansiedad, alteraciones de conducta y descontrol emocional.

Además, a Juan Ramón se le condena a un año de prisión por tres delitos de agresión sexual sin acceso carnal y a menos de 3 meses por un delito de acoso.

En marzo de 2022, los tres entraron en prisión provisional, si bien Mateo salió en noviembre de ese año y Antonio y Juan Ramón en noviembre.