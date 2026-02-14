El riesgo de aludes por la borrasca Oriana obliga a cortar varias carreteras en el Pirineo aragonés

Alud en la cara norte de la carretera del Balneario de Panticosa. Tato Canela

La borrasca Oriana ha llegado a Aragón y la Comunidad ya sufre las consecuencias de la meteorología adversa. En Zaragoza hay alerta naranja por fuertes rachas de viento y estos avisos se extienden por todo el territorio.

Así pues, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja por viento en las zonas de centro de Huesca, Sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, en Gúdar y Maestrazgo y el Bajo Aragón de Teruel, las rachas ascienden hasta los 100 kilómetros por hora y pueden darse rachas huracanadas.

Donde más fuerte será el viento a lo largo del día de hoy es en el Pirineo oscense, donde, según la Aemet, podrían ser de hasta 110 kilómetros por hora. El aviso está activo desde este sábado 14 de febrero a las 11.00 hasta las 23.59 del mismo día. En cotas altas se darán rachas huracanadas.

Esta previsión ha obligado a tomar medidas preventivas en las carreteras, pues en tres existe un riesgo importante de aludes. Anoche se avisó del corte de circulación ferroviaria entre Jaca y Canfranc, así como la A-138 en la frontera de El Portalet por las condiciones meteorológicas adversas.

El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que está cortada al tráfico la carretera N-330a entre el kilómetro 673 y el 675, en el término municipal de Candanchú (Huesca). También por riesgo de aludes se encuentran cortadas la A-2606 (kilómetro 4.5-10) a Baños de Panticosa y la A-139 a la altura de Benasque (punto kilométrico 65-72).

La A-136a entre Sallent de Gállego y Formigal se ha cerrado por ventisqueros.

Por otra parte, también hay avisos amarillos por nevadas en el Pirineo oscense. La acumulación de nieve en 24 horas es de 10 centímetros. En esta misma zona hay un aviso amarillo por aludes, vigente desde las 00.00 hasta las 23.59 del sábado. En el Sobrarbe y la Ribagorza. La Aemet señala en este punto que el aviso es de baja probabilidad.

En la Ibérica Zaragozana, Albarracín y Jiloca hay aviso amarillo por viento durante todo el día. A este nivel de riesgo descenderán también a partir de las 18.00 algunos de los que son ahora naranjas.

14/02 11:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Aragón: vientos, nevadas y aludes. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/6xenVJCh6y — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) February 14, 2026

Afecciones en Zaragoza

Así pues, el viento se ha dejado notar desde primera hora de la mañana en toda Zaragoza y ha provocado la caída de algún árbol. La más reseñable ha sido la de un árbol de grandes dimensiones en el paseo Constitución poco antes de las 10.00. No obstante, no ha habido daños personales.

El incidente, según informa Europa Press, se ha producido en el bulevar del paseo Constitución, a la altura del cruce con la calle de Mariano Escar. El ejemplar se ha ido al suelo y ha dañado un platanero ubicado al lado. La Policía Local ha desviado el tráfico mientras se limpiaba la zona a la altura de la calle Mefisto.

Los Bomberos de Zaragoza han salido antes de las 6.00 para atender otro árbol derrumbado en Santa Isabel y en plaza Mozart.